В Минпросвещения предупредили о мошеннических семах перед ЕГЭ
Перед проведением ЕГЭ мошенники стали звонить выпускникам, пытаясь получить доступ к их личным данным через обманные схемы, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
«Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке», – передает РИА «Новости».
Это позволяет мошенникам получить несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.
В Минпросвещения подчеркивают, что ведомство никогда не запрашивает подтверждение личных данных по телефону.
В случае подозрительного звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор, самостоятельно перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию, а также сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор сообщил, что мошенники начали торговать фальшивыми ответами на ЕГЭ.