После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счёт на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.0 комментариев
На «Москвиче» запланировали производство гибридных автомобилей с 2027 года
Московский автомобильный завод «Москвич» планирует в 2027 году запустить производство гибридных машин одноименной марки, заявила гендиректор предприятия Елена Фролова.
«Москвич рассчитывает запустить производство первого гибридного автомобиля собственного бренда в 2027 году», – приводит «Коммерсантъ» слова Фроловой.
Цену будущей новинки Фролова не раскрыла, но уточнила, что компания ориентируется на сегмент масс-премиум, в котором представлены бренды Haval и Geely.
Глава предприятия отметила, что гибридные модели будут стоить дороже обычных автомобилей из-за наличия батареи, однако разница в цене не станет запредельной.
Она также добавила, что завод не претендует на звание самого дешевого гибридного авто на российском рынке. Фролова выразила надежду на снижение ключевой ставки ЦБ, что облегчит приобретение таких машин потребителями.
Напомним, на мощностях столичного завода «Москвич» организовали сборку полноприводного гибридного кроссовера UMO компании «ЭМ рус».