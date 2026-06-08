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В России представили новый полноразмерный гибридный кроссовер UMO
Компания «ЭМ Рус» презентовала полноприводный гибридный кроссовер UMO отечественной сборки, его производство организовано на мощностях столичного завода «Москвич».
Российская компания «ЭМ Рус» официально анонсировала выход свежей модели, передает ТАСС.
Речь идет о полноразмерном автомобиле UMO, который получил полный привод и относится к популярному сегменту D-SUV. Сборка транспортного средства осуществляется на производственных площадках столичного предприятия «Москвич».
Отмечается, что это полноразмерный гибридный кроссовер с полным приводом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на столичном автозаводе «Москвич» приступили к серийной сборке электрических кроссоверов UMO 5. Генеральный директор компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин исключил конкуренцию данной модели с электромобилем «Атом».