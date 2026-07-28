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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    11 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

    2 комментария
    28 июля 2026, 17:05 • Новости дня

    Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации

    Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость прихода опытных специалистов в верхнюю палату парламента для эффективного развития страны и реальной помощи гражданам.

    Путин обсудил предстоящие политические изменения на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РИА «Новости». Осенью, 20 сентября, в стране состоятся выборы, которые затронут региональные органы власти и напрямую повлияют на формирование верхней палаты парламента.

    «Думаю, что это тоже очень важный процесс, имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития», – сказал Путин.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Валентиной Матвиенко.

    В ходе беседы российский лидер отметил высокую продуктивность верхней палаты парламента.

    Ранее глава государства назвал Совет Федерации настоящей кадровой школой для будущих руководителей.

    27 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России поднял вопрос торговых барьеров, передает РИА «Новости». Армянский лидер призвал найти выход из сложившейся ситуации с поставками отечественных товаров.

    «Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – сообщает агентство.

    Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

    Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.

    Россельхознадзор временно приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.

    Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая. В начале июня премьер-министр республики Никол Пашинян назвал отмену экспортных ограничений оптимальным шагом.

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    28 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Политолог Лукьянов: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Москвы не изменилась: если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий для этого, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна.

    «В июне, в преддверии парламентских выборов в Армении, Никол Пашинян приезжал в Россию – тогда Владимир Путин принял его в Кремле. После выборов армянский премьер-министр посетил с рабочим визитом Екатеринбург, где на полях международной выставки «Иннопром» встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а теперь провел телефонный разговоров с президентом РФ», – напомнил хронологию Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    То, что Пашинян не посетил российскую столицу сразу после выборов, как изначально планировал, объясняется довольно просто. «Чтобы приехать с визитом, нужно приглашение. Не знаю, насколько сейчас в Москве готовы на высшем уровне разговаривать с руководством Армении. Но, как бы то ни было, телефонный разговор можно назвать предварительной фазой», – пояснил собеседник.

    «Между тем, Пашинян ищет контакты с российскими властями. Дело в том, что ситуация в закавказской республике сложная: те ограничения, которые ввела Россия, оказались тяжелыми для Еревана. Я думаю, армянский премьер рассчитывал, что после выборов в его стране линия Москвы изменится», – отметил политолог, добавив, что ожидания не оправдались.

    «Судя по озвученным деталям разговора, позиция Кремля непреклонна. Если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, то это ее дело, но есть ряд нюансов. Во-первых, это не будет происходить за счет России, и Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий. Во-вторых, чтобы закрепить армянский выбор, руководству республику необходимо провести референдум», – детализировал Лукьянов.

    Вместе с тем, как напомнил спикер, Армении никто не предлагает членство в Евросоюзе. «Речь идет лишь об идеологическом утверждении, что Ереван хочет в объединение, но из этого пока ничего не следует», – уточнил спикер. В этой связи, по его мнению, референдум может быть «разве что о концептуальном выборе ориентации».

    На этом фоне он также упомянул меры поддержки для закавказской республики, объявленные Брюсселем. «Армения – маленькая экономика. При наличии твердой политической воли прибрать ее к рукам в ЕС могли бы пойти на некоторые расходы. Но такой воли, на мой взгляд, там нет. Кроме того, у Евросоюза сейчас достаточно других забот», – детализировал политолог.

    «Другими словами, заявленная помощь никак не связана с реальными проблемами армянских фермеров и прочих производителей», – подчеркнул Лукьянов, добавив, что с точки зрения дивидендов, которые получает республика, Еревану несопоставимо выгоднее участие в ЕАЭС, нежели в ЕС.

    В понедельник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Как сообщили в пресс-службе кабмина Армении, премьер-министр обратился к российскому лидеру с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки продукции из закавказской республики.

    Глава правительства выразил мнение, что введенные меры «противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза». Путин, в свою очередь, подтвердил приверженность принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз.

    В частности, во время разговора была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС, сказано в сообщении Кремля. В то же время Пашинян указал, что проведение референдума «практически возможно» только после того, как Ереван подаст официальную заявку на присоединение к Евросоюзу и «сделает этот вопрос содержательным», отмечается в пресс-релизе армянского кабмина.

    Телефонный разговор состоялся на фоне серии протестов фермеров и рыбоводов в Армении. Участники акций требуют решения проблем со сбытом урожая, в частности помидоров и огурцов. Несмотря на существенную разницу между фермерским делом и рыбоводным промыслом, проблема у их представителей одна: сложность с вывозом товаров в Россию, которая является основным рынком сбыта для Армении. Запреты на экспорт продукции кавказской республики, напомним, стали вводиться в мае.

    Тогда Россельхознадзор предпринял временные ограничения на ввоз местных томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Причина – участившиеся случаи нарушений при поставках плодов. В июне же ведомство приостановило сертификацию всей рыбной продукции из Армении. При этом схожим мерам подверглись и другие категории товаров, например, цветыконьякминеральная вода.

    В результате товарооборот между Москвой и Ереваном снизился на 21,5%. Впрочем, как сообщает Bloomberg, Европа уже работает над тем, чтобы убрать пошлины на 80% армянских товаров. Перспективы экспорта местных товаров на американский рынок также обсуждаются с Вашингтоном. Граждане страны, однако, такими послаблениями не особо довольны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Пашиняна.

    Ранее армянский премьер отмечал, что республика намерена совмещать членство в ЕАЭС с попытками вступить в ЕС, пока это возможно. Путин заявлял, что Россия спокойно относится к развитию отношений Еревана с Брюсселем, однако одновременно состоять в таможенных союзах ЕАЭС и ЕС невозможно. По его словам, это вопрос исключительно экономического характера.

    Комментарии (6)
    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Путин призвал Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС
    Путин призвал Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и инициировавшего их премьера Армении Никола Пашиняна стороны оценили перспективы референдума для определения дальнейшего вектора интеграции республики.

    «Была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс», – сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

    Политики детально обсудили политическую ситуацию и внешнеполитический курс Еревана.

    Напомним, в конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом. Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров. Армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая.

    Комментарии (29)
    27 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории

    Политолог Асафов: Россия уверенно преодолевает сложности на пути к победе

    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффективное руководство Владимира Путина позволяет России не только с честью проходить через исторические трудности, но и при этом становиться более сильной и развитой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце.

    «Под руководством Владимира Путина Россия проходит один из ключевых периодов своей истории. Без преувеличения – сегодня на кону стоит жизнь нашего народа, его безопасность и независимость. И несмотря на многочисленные сложности, страна шагает по этому пути гордо и самоотверженно, понимая, что впереди ждет победа», – сказал политолог Александр Асафов.

    На этом фоне особую важность приобретает способность президента четко и прямо формулировать стоящие перед правительством и обществом задачи. «Путин работает над укреплением суверенитета России, а также над обеспечением безопасности для будущих поколений нашей страны», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, верность главы государства собственным принципам, а также приверженность интересам народа делает его решения взвешенными и эффективными, что отражается в том числе и на ходе спецоперации. «На первом месте у ВС России стоит результат, а не желание удивить весь мир яркой картинкой», – говорит эксперт.

    «Более того, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, за последние четыре года Россия немалого достигла, но останавливаться – нельзя. Важно продолжать работу и развивать уже имеющиеся успехи», – акцентирует политолог.

    «Поэтому президент говорит о важности планирования, о том, что каждый шаг на этом непростом пути необходимо взвешивать. Важно иметь ясное понимание последствий от принятых решений и руководствоваться трезвой оценкой всех рисков», – добавил собеседник.

    «При этом Путин хорошо знает жизнь страны. Он постоянно общается с людьми из самых разных сфер: с бойцами в зоне СВО, их женами и матерями, с учеными, студентами и волонтерами. А потому его слова находят живой отклик у граждан и отражают несомненный факт – народ России никому и никогда не сломить, а победа будет за нами», – заключил Асафов.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце. Она прошла сразу после заключительного пленарного заседания нынешнего состава парламента.

    Обращаясь к законодателям, глава государства поблагодарил их за совместную работу и обозначил значимость переживаемого страной момента. «Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа», – сказал президент.

    Отдельно Путин остановился на попытках противника переломить ход конфликта за счет ударов по мирным жителям. «Не в силах победить Россию на поле боя, они делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – подчеркнул он.

    Также глава государства поделился «закулисной» историей: в ходе награждения один из коллег шепнул ему: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». «Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво», – отметил президент.

    Владимир Путин также назвал «большой плюс» текущей политики. По его мнению, он заключается «в устойчивости российской экономической, финансовой системы». «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул он.

    Российский лидер также заявил о готовности страны отстаивать свои интересы и выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции. По его словам, институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией, а государство вместе с обществом способно дать отпор любым враждебным шагам.

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    28 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества России и Азербайджана
    Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества России и Азербайджана
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран, сообщили в Кремле.

    В Кремле сообщили, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Путин и Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, отметили конструктивный характер связей  России и Азербайджана и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, следует из сообщения Кремля.

    Кроме того, подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    В середине июля Баку анонсировал скорое возобновление прямых авиарейсов с Россией.

    Весной Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации граждан из Ирана.

    В конце прошлого года Путин и Алиев подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

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    27 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Planet Pix/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил Кремль.

    Инициатором беседы стал Ереван, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили дальнейшие шаги республики на международной арене.

    Глава российского государства подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Этот документ был принят на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года и касается действий армянского руководства по сближению с Европейским союзом.

    Особое внимание в ходе беседы уделялось необходимости проведения в республике общенационального референдума в максимально сжатые сроки. Гражданам предстоит сделать выбор между вступлением в ЕС и продолжением участия в Евразэс.

    В конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Николом Пашиняном.

    На встрече с журналистами российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом.

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    27 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций Государственной думы.

    Мероприятие состоялось сразу после завершающего пленарного заседания весенней сессии и всего текущего созыва нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    В ходе встречи глава государства вручил государственные награды некоторым депутатам.

    В текущем созыве Госдумы представлены пять политических фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». При этом несколько парламентариев не состоят ни в одном из объединений.

    Напомним, глава государства вручил государственные награды депутатам восьмого созыва.

    Российский лидер поблагодарил парламентариев за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался о полном выполнении поручений президента.

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    28 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин заявил об отказе России отгораживаться от других стран

    Путин: Россия ни от кого не отгораживалась и не собирается это делать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко подчеркнул, что государство сохраняет курс на открытость.

    Он отметил высокую значимость поддержания связей с зарубежными партнерами, передает ТАСС.

    «Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать. Наши контакты с дружественными странами, с соответствующими структурами властными в этих странах чрезвычайно важны», – сказал глава государства.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу главы государства с председателем Совета Федерации. Месяцем ранее российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с западными партнерами.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме Владимир Путин исключил возможность изоляции страны.

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    28 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин подвел итоги работы Совета Федерации за прошедшую сессию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Валентиной Матвиенко обратил внимание на высокую продуктивность верхней палаты парламента в текущем сезоне.

    Российский лидер провел переговоры с председателем верхней палаты парламента, передает ТАСС.

    В ходе беседы обсуждались результаты законотворческой деятельности сенаторов. «Валентина Ивановна, вы в эту сессию приняли, я посмотрел по документам, свыше трехсот законов федеральных», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина обсудить итоги сессии с Валентиной Матвиенко.

    Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о полном выполнении поручений главы государства.

    Во время встречи с депутатами восьмого созыва российский лидер отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

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    28 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поблагодарил Матвиенко за активную работу сенаторов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поблагодарил сенаторов за активный труд.

    «Валентина Ивановна, я хочу в свою очередь вас поблагодарить и всех сенаторов, членов Совета Федерации, за такую активную работу», – обратился глава государства к Матвиенко, передает ТАСС.

    Как отметил российский лидер, дело не только в том, что за эту сессию парламентарии одобрили свыше 300 законов, два из которых – конституционные. Особую важность, по его мнению, представляет активная позиция сенаторов в законодательном поле.

    Путин подчеркнул, что члены верхней палаты регулярно выступают с новыми инициативами. По его словам, они обращают внимание на фундаментальные вопросы и суть проблем, с которыми сейчас сталкивается страна.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Валентиной Матвиенко

    Глава государства обратил внимание на высокую продуктивность верхней палаты парламента.

    Представитель Кремля объяснил выбор формата общения рабочими графиками участников.

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    28 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопросы демографии и поддержка участников спецоперации на поле боя и членов их семей являются важнейшими задачами для всех ветвей власти в России, заявил президент Владимир Путин.

    «Конечно, демография, поддержка членов наших боевых дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач для всех ветвей власти», – подчеркнул глава государства на встрече с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

    Президент пояснил, что постоянно говорит об этом и надеется на активное участие Совета Федерации. По его словам, верхняя палата представляет интересы субъектов, откуда напрямую формируются многие воинские подразделения. Глава государства отметил, что все органы власти делают много для поддержки бойцов, однако эта работа остается огромной и требует участия большого числа людей.

    В июне Путин поручил местным властям расширить социальную поддержку бойцов спецоперации. Ранее глава государства потребовал от губернаторов взять под личный контроль заботу о семьях военнослужащих.

    В конце прошлого года российский лидер обратился к главе Подмосковья с просьбой усилить меры помощи ветеранам.

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    28 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем крещения Руси и именинами, выразил признательность главе государства за защиту суверенитета страны и неизменное внимание к духовному благополучию сограждан.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление президенту России Владимиру Путину в честь Дня крещения Руси и его именин, сообщается на сайте РПЦ. Этот праздник традиционно отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира.

    «Ваш небесный покровитель святой равноапостольный князь Владимир многие столетия назад совершил судьбоносный выбор - принял христианство...», - говорится в послании патриарха. Он добавил, что глава государства последовательно отстаивает независимость страны и заботится о социально-экономическом развитии.

    Предстоятель отметил политическую чуткость князя Владимира, определившего уникальную модель развития государства, где православная вера стала основой национальной культуры. Также он выразил надежду, что церковно-государственное взаимодействие продолжит способствовать сплочению народа и утверждению традиционных нравственных ценностей.

    В завершение патриарх пожелал российскому лидеру крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и дальнейших успехов в трудах на благо Отечества.

    В январе текущего года глава Русской православной церкви назвал Владимира Путина искренне верующим православным вождем.

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    28 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин назначил нового посла России в Анголе

    Брянцев назначен послом России в Анголе и Сан-Томе и Принсипи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России назначил Александра Брянцева руководителем российской дипломатической миссии в Республике Ангола.

    Соответствующие документы уже опубликованы на портале правовой информации.

    «Назначить Брянцева Александра Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ангола», – говорится в тексте официального указа.

    Кроме того, глава государства подписал еще один документ. Согласно ему, дипломат также будет представлять интересы страны в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи по совместительству.

    В мае Путин назначил Игоря Беляева новым послом в Марокко.

    Несколькими днями ранее глава государства передал пост руководителя дипмиссии в Кабо-Верде Андрею Мартыненко.

    В марте российский лидер подписал указы о смене дипломатических представителей в Гане, Зимбабве и Малави.

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    28 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Алиева был теплым и содержательным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел содержательную беседу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, Кремль скоро сообщит о еще одном международном разговоре, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым. Очень теплый, содержательный телефонный разговор», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля пообещал вскоре выпустить сообщение о еще одной международной беседе главы государства. Кроме того, Песков подтвердил отсутствие официальных обращений Вашингтона по поводу организации переговоров с президентом России, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин и Алиев подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

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    28 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков объяснил формат встреч Путина с депутатами и сенаторами

    Песков: Формат встреч Путина с парламентариями зависит от рабочих графиков

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор формата общения президента Владимира Путина с представителями парламента определяется исключительно рабочими графиками участников для обеспечения максимальной эффективности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин постоянно поддерживает контакт с сенаторами и депутатами, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, формат таких встреч зависит от занятости всех сторон.

    «Это зависит от графика президента, это зависит от графика сенаторов и депутатов. Поэтому, так или иначе, со многими из них происходит постоянное общение. Поэтому это все зависит от рабочего графика», – заявил Песков.

    Он также подчеркнул, что выбор формата в первую очередь направлен на достижение максимальной эффективности встреч. В частности, 28 июля глава государства проведет переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

    Днем ранее Путин провел отдельные встречи с руководителями думских фракций, а затем пообщался с депутатами после завершения пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил государственные награды.

    Накануне президент России Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций Государственной думы.

    Затем Путин вручил парламентариям восьмого созыва государственные награды.

    Во время выступления в Большом Кремлевском дворце Путин назвал прошедшие пять лет сложными для страны.

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