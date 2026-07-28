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Новейший атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга
Торжественная церемония отправки новейшей многоцелевой субмарины со стапелей в заводскую акваторию прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.
О завершении важного этапа строительства корабля сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС. «Сегодня, 28 июля, на предприятии ОСК Севмаш состоялась церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» «Ульяновск». Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева», – заявили в ведомстве.
Старт началу движения субмарины дал генеральный директор завода Михаил Будниченко. Командир экипажа капитан первого ранга Вячеслав Самойлов разбил о корпус судна традиционную бутылку шампанского, после чего крейсер начал выход в акваторию предприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на предприятии «Севмаш» велось строительство подлодки «Ульяновск» проекта 885М. Президент России Владимир Путин поручил продолжить серийный выпуск подводных крейсеров этого типа.
Месяцем ранее в Северодвинске состоялась торжественная закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».