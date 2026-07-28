Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Уроженец Оренбурга получил 20 лет за подготовку теракта
Южный окружной военный суд назначил 20 лет колонии мужчине, планировавшему убийство командира воинской части в Ростове-на-Дону по заданию украинской разведки.
Судебная инстанция вынесла приговор Аману Кульсиитову, который ранее был включен в список террористов и экстремистов, передает ТАСС. Злоумышленник намеревался организовать взрыв, чтобы ликвидировать одного из руководителей российской воинской части.
Представитель суда сообщил подробности дела: «С мая по 25 сентября 2023 г. Кульсиитов, находясь в г. Оренбурге Оренбургской области, и представители ГУР МО Украины вступили в преступный сговор, образовав организованную группу с целью совершения террористического акта – совершения взрыва с целью причинения смерти одному из командиров воинской части ВС РФ».
По решению суда, осужденный проведет в местах лишения свободы 20 лет. При этом первые пять лет наказания он должен будет отбывать в тюрьме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинской разведки устроить теракт на военном аэродроме в Ростовской области.
Годом ранее силовики задержали в Ростове-на-Дону завербованного иностранца с самодельным взрывным устройством.
Южный окружной военный суд приговорил жителя Запорожской области к 20 годам колонии за подготовку взрыва военной комендатуры.