Житель Запорожской области получил 20 лет за подготовку взрыва

Tекст: Алексей Дегтярев

Цыпляков приговорен к 20 годам колонии строгого режима, при этом первые три года он проведет в тюрьме, передает ТАСС.

Ему также назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

По данным следствия, в 2024 году подсудимый самостоятельно связался с сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и был вовлечен в деятельность террористического сообщества. Цыплякову поручили организовать теракт с помощью самодельного взрывного устройства, для чего он установил расположение военной комендатуры.

В августе 2024 года он забрал из тайника взрывчатку и электродетонаторы для сборки устройства, однако довести преступный замысел до конца не сумел – его задержали правоохранительные органы.

В середине мая суд приговорил жителя Белгорода к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включая попытку отравления российских военнослужащих.