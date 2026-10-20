Более 16 тыс. грузовиков отозвали в России с начала года

Росстандарт: С начала года в России отозвали более 16 тыс. грузовиков

Tекст: Алексей Дегтярёв

В этом году несколько компаний объявляли об отзыве автотехники, в том числе грузовиков FAW типа CA4180 и Shacman SX3258, сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее Росстандарт запретил выпуск в обращение в России транспортных средств марок DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC типа K7. Аналогичные меры затронули заводы, выпускающие специальную технику на базе шасси JAC, KIA, SHACMAN, FAW и FORD.

Ведомство выдало предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, которые предусматривают проведение отзывных кампаний. Эти меры должны включать устранение нарушений для эксплуатируемых и непроданных машин с определением конкретных VIN-номеров и сроков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC. Летом ведомство остановило реализацию китайских автомобилей Camc H7 и спецтехники. В прошлом году в России ввели запрет на продажу четырех моделей китайских грузовиков.