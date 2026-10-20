Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Более 16 тыс. грузовиков отозвали в России с начала года
Росстандарт: С начала года в России отозвали более 16 тыс. грузовиков
С начала 2026 года на территории России под отзывные кампании подпали свыше 16 тыс. грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе Росстандарта.
В этом году несколько компаний объявляли об отзыве автотехники, в том числе грузовиков FAW типа CA4180 и Shacman SX3258, сообщили ТАСС в ведомстве.
Ранее Росстандарт запретил выпуск в обращение в России транспортных средств марок DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC типа K7. Аналогичные меры затронули заводы, выпускающие специальную технику на базе шасси JAC, KIA, SHACMAN, FAW и FORD.
Ведомство выдало предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, которые предусматривают проведение отзывных кампаний. Эти меры должны включать устранение нарушений для эксплуатируемых и непроданных машин с определением конкретных VIN-номеров и сроков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC. Летом ведомство остановило реализацию китайских автомобилей Camc H7 и спецтехники. В прошлом году в России ввели запрет на продажу четырех моделей китайских грузовиков.