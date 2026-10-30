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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    6 комментариев
    30 октября 2026, 10:55 • Новости дня

    Автобус с 30 школьницами попал в аварию на юге Израиля

    На юге Израиля 30 школьниц пострадали в аварии с автобусом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Водитель погиб, около 30 девочек получили травмы при столкновении автобуса с трактором на юге Израиля.

    ДТП произошло на 25-м шоссе у перекрестка Гади. Автобус, в котором группа девочек ехала на экскурсию, столкнулся с трактором, пишет Israel National News.

    В результате аварии погиб водитель автобуса, около 30 пассажиров пострадали. Несколько человек получили травмы средней и тяжелой степени. На месте работают бригады скорой помощи и спасатели. Пожарные извлекают заблокированных в автобусе людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе шесть человек погибли в крупной автомобильной аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе «Кавказ» на Ставрополье. В июле 15 человек пострадали при съезде междугороднего автобуса в кювет в Татарстане. В ноябре 2025 года в штате Телангана в Индии при лобовом столкновении автобуса и грузовика погибли как минимум 20 человек.

    28 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами

    Арабские партии получили до 19 мест в Кнессете по экзитполам

    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    @ Nedal Solila

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте.

    В арабских городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе вспыхнули салюты и прошли массовые празднования после сообщений израильских СМИ о рекордных успехах «Объединенного списка» и Объединенного арабского списка на выборах в Кнессет, передает Al Jazeera.

    По данным экзитполов, арабские партии могут получить до 19 мест в 120-местном Кнессете, а явка среди палестинских граждан Израиля достигла около 80%, что стало рекордом за десятилетия; в целом по стране проголосовали 77,7% избирателей, сообщает Al Jazeera.

    Мансур Аббас, чья партия «Раам» ранее имела пять мест и входила в правительственную коалицию в 2021–2022 годах, заявил, что рассчитывает на формирование блока против Нетаньяху из 61 депутата, и рассказал, что к его партии обращались оба основных лагеря: «С теми цифрами, которые у нас есть сейчас, правительства нет», – сказал Аббас в эфире канала Israel Channel 12.

    Биньямин Нетаньяху назвал перспективу коалиции с арабскими партиями «позором и стыдом», при этом ни его блок, ни оппозиция по экзитполам не набирали требуемый 61 мандат; бывший посол Алон Пинкас отметил, что еврейские партии заплатят цену за отказ сотрудничать с арабскими силами, а корреспондент Нур Оддех охарактеризовала выборы как «экзистенциальный момент» для палестинских граждан Израиля на фоне более чем ста законов, которые, по ее словам, закрепляют их дискриминацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидировала на выборах в Кнессет после подсчета почти половины бюллетеней. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию Нетаньяху, но не получил большинства. Избиратели Израиля во вторник начали голосование на первых парламентских выборах после нападения ХАМАС.

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    29 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля

    Maariv: Нетаньяху рассматривает создание коалиции с Айзенкотом

    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Приближенные премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продвигают план создания правительства национального единства с лидером партии «Яшар!» Гади Айзенкотом, несмотря на его обещание не входить в кабинет под руководством Нетаньяху.

    Согласно сообщению издания Maariv, рассматриваемый план предполагает предложение Айзенкоту широкого политического партнерства, включая соглашение о ротации на посту премьера и формирование коалиции без ультраортодоксальных партий, по крайней мере на первом этапе, пишет Israel National News.

    Один из вариантов предполагает, что Нетаньяху займет пост премьера на первые два года, после чего передаст должность Айзенкоту. За это время Нетаньяху намерен завершить инициативы по Ирану и продвинуть региональные мирные соглашения до окончания срока полномочий президента США Дональда Трампа.

    Инициаторы плана признают, что Айзенкот пока не дал никаких сигналов о готовности обсуждать предложение. Вместе с тем они считают, что политические обстоятельства затруднят для него сохранение отказа садиться за стол переговоров с Нетаньяху, поскольку антинетаньяховский блок исчерпал свой электоральный потенциал на прошедших выборах.

    По альтернативному сценарию Нетаньяху откажется от ротации и предложит Айзенкоту пост в кабинете. Согласно продвигаемой структуре, в правительство первоначально войдут Айзенкот, партия «Отцма Йехудит» под руководством министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и партия «Религиозный сионизм – Зеут» во главе с министром финансов Бецалелем Смотричем, но без ультраортодоксальных партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху остался исполняющим обязанности премьера после того, как его правый блок набрал 53 места в Кнессете, опередив оппозицию Айзенкота с 48 мандатами, но не получив большинства. Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога отвергла слухи о предложении Нетаньяху сделки по уходу из политики в обмен на помилование. Во вторник политолог Саймон Ципис в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил о риске того, что будущее правительство Израиля окажется заложником малых партий.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    28 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий

    Политолог Ципис: Израильский парламент ждет хрупкая коалиция или новые выборы

    Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Израиль снова стоит перед риском затяжного политического кризиса: ни блок, поддерживающий Биньямина Нетаньяху, ни оппозиция, по предварительным данным, не набирают 61 мандата, необходимого для большинства. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис, даже если коалиционное правительство удастся сформировать, оно едва ли продержится дольше полутора–двух лет.

    «Основная борьба на выборах в Израиле разворачивается между двумя партиями: «Ликуд» действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и «Яшар» бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота. Остальные голоса разделились между множеством малых партий», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его оценкам, после обработки 73% бюллетеней ни одна сила не набирает большинства. Следовательно, правительство придется формировать на коалиционной основе. «Кабинет окажется под влиянием интересов малых и маргинальных партий», – прогнозирует политолог.

    Так, по его словам, речь идет о представителях религиозного сионизма и ультраортодоксальных кругах. «Эти силы могут фактически диктовать свою повестку. То есть правительство будет постоянно под угрозой шантажа и роспуска», – описал возможные перспективы аналитик.

    Ципис видит два варианта развития событий: либо в Израиле назначат повторные выборы, либо все же удастся сформировать коалиционное правительство. Но во втором случае, оговорился эксперт, кабинет «не проживет» больше полутора-двух лет.

    «Рано или поздно кабинет распустят, а за этим последуют досрочные выборы. Мы уже оказывались в такой ситуации: с 2019 года страна прошла несколько раундов выборов подряд. Думаю, из этого кризиса государство так и не вышло, и он будет продолжаться», – рассуждает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на усиление позиций арабских партий, которые могут получить 18 мест в Кнессете. «Это, по сути, побочный эффект политики ультраправых: пытаясь маргинализировать и даже запретить отдельные арабские силы, они, напротив, стимулировали их политическую мобилизацию», – считает политолог. По его мнению, этот фактор в том числе сказался и на рекордной явке на выборах.

    «Ситуацию в Газе и на Западном берегу реки Иордан арабские избиратели восприняли как сигнал пойти на участки и проголосовать против правого лагеря. В итоге явка выросла на сотни тысяч голосов, – пояснил Ципис. – Еще одна причина активизации электората – стремление израильтян к переменам. После 7 октября всем стало понятно, что так больше жить нельзя».

    В свою очередь политолог Илья Гращенков отмечает, что высокая активность не стала исключительно протестной: на участки пришли и противники Нетаньяху, и его сторонники. «В отличие от недавних выборов в Сербии, где мобилизация помогла победе студенческого движения, в Израиле она лишь подчеркнула глубину раскола общества», – написал он в своем Telegram-канале.

    Симптомом важного сдвига эксперт назвал то, что новая партия «Яшар» уверенно закрепляется среди лидеров и претендует примерно на два десятка мандатов: «Израильтяне ищут альтернативу не только в привычной партийной оппозиции, но и в фигуре военного, способного говорить о безопасности, компетентности и ответственности власти».

    «Однако арифметика будущей коалиции выглядит почти неразрешимой. Айзенкоту придется искать общий язык с силами, между которыми существуют серьезные противоречия. Нетаньяху уже использует это обстоятельство, заявляя, что правительство не должно зависеть от арабских партий. Тем самым он переводит разговор с результатов голосования на вопрос о легитимности возможной коалиции», – отметил аналитик.

    Гращенков допускает, что Израиль вступает в очередной период коалиционных переговоров, взаимных блокировок и борьбы за отдельных депутатов. «Нельзя исключать ни сохранения Нетаньяху у власти, ни формирования крайне неоднородного правительства его противников, ни новых выборов. И здесь полезно вспомнить опыт 2021 года: тогда коалиция Беннета и Лапида отстранила Нетаньяху, но вскоре распалась, а он вернулся», – напомнил политолог.

    По его мнению, сегодняшняя ситуация подтверждает тезис, который недавно сформулировала Далия Дасса Кей в Foreign Affairs: даже если Нетаньяху уйдет, созданная при нем политическая реальность останется. «Жесткая линия в отношении Ирана, скепсис к палестинской государственности и приоритет безопасности давно вышли за пределы одной партии. Поэтому вопрос уже не только в том, кто займет кресло премьера, а в том, способен ли новый лидер предложить стране иной политический горизонт», – заключил эксперт.

    Во вторник в Израиле прошли выборы в Кнессет (парламент). Итоговая явка составила 77,7%, что является самым высоким показателем с 1999 года. Согласно результатам экзитполов, которые опубликовали 13-й канал и Kan 11, партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получает 25 мест из 120, а центристская оппозиционная партия «Яшар» главного соперника премьера, бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота – 21-23.

    Партии, возглавляемые арабами, которые также выступают против Нетаньяху, предположительно получат в общей сложности 18 мест, что является рекордным показателем для этого сектора. На этом фоне в городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе прошли массовые празднования.

    После подсчета 72,4% голосов блок сторонников Нетаньяху предварительно получает 54 места, оппозиция – 48, преимущественно арабские партии «Объединенный список» и РААМ – в сумме 18 мест. Таким образом, ни один из основных блоков пока не добивается необходимого для парламентского большинства (61 место).

    Нетаньяху заявил, что правый блок имеет решающее большинство «среди сионистской общественности и всех тех, кто поддерживает государство». Он выступил против формирования правительства, которое будет зависеть от поддержки арабских партий. По его словам, недопустимо создавать коалицию с политическими силами, выступающими против существования Израиля.

    В свою очередь лидер «Яшара» Айзенкот призвал Нетаньяху признать недоверие избирателей и уйти из политики. По его мнению, высокая явка свидетельствует о стремлении граждан к переменам, а проведение новых выборов в такой ситуации было бы ошибкой.

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    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

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    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

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    30 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля

    Центризбирком Израиля: Правящая коалиция получила 53 места в Кнессете

    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала итоговые результаты выборов в Кнессет 26-го созыва, по которым коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила 53 места против 48 у оппозиции и 19 у арабских партий.

    Центральная избирательная комиссия Израиля в пятницу ночью объявила окончательные итоги парламентских выборов после подсчета бюллетеней из двойных конвертов, сообщает Israel National News. Первое место заняла партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с 27 мандатами, второе – «Яшар» Гади Айзенкота с 21 местом, третье – «Вместе» Нафтали Беннета с 12 местами. Объединенный список получил 11 мест, «Демократы» и «Раам» – по восемь, «Исраэль бейтену», «Оцма йехудит» и «Яадут ха-Тора» – по семь, «Шас» и Религиозно-сионистская партия – по шесть. Явка составила 77,9%, всего подсчитано 5 млн 716 тыс. 665 голосов.

    Комиссия также сообщила о расследовании Шин Бет по подозрению в манипуляциях на выборах, инициированном по указанию председателя комиссии судьи Ноама Сольберга. «Вчера глава Шин Бет представил председателю комиссии секретные разведданные, что привело к открытию расследования. С одобрения председателя основные моменты ранее также были представлены премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру оппозиции Яиру Лапиду и главе партии «Яшар» Гади Айзенкоту», – заявил исполняющий обязанности гендиректора комиссии Дин Ливне. По его словам, расследование не затронет итоги выборов и не касается конкретного сектора населения; окончательные результаты планируется передать президенту страны в среду, 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Нетаньяху остался исполняющим обязанности премьер-министра Израиля после того, как его правый блок набрал 53 места в Кнессете, не добившись большинства. В среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду на то, что рекордный результат арабских партий позволит противникам Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. «Ликуд» Нетаньяху вышел в лидеры на выборах после подсчета почти половины голосов.

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    27 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Рекордную за 53 года явку на парламентских выборах зафиксировали в Израиле

    ЦИК: Явка на парламентских выборах в Израиле побила рекорд 1973 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К середине дня голосования на парламентских выборах в Израиле свой голос отдали почти половина избирателей, что стало рекордным показателем с 1973 года, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

    К середине дня во вторник на парламентских выборах в Израиле проголосовали более 3,2 млн человек, передает РИА «Новости». На участках в Тель-Авиве уже с утра отмечены очереди избирателей.

    «По состоянию на 14:00 проголосовали более 3,29 млн человек. Явка составляет 44,9%. Таких цифр мы не видели с 1973 года», – сообщила Центральная избирательная комиссия Израиля.

    Правом голоса на выборах обладают около 7,3 млн граждан Израиля. По всей стране открыто свыше 12 тыс. избирательных участков. Это первые выборы в государстве после нападения движения ХАМАС в октябре 2023 года и начала войны с Ираном.

    За представительство в 120-местном парламенте борются кандидаты от 36 партий, проходной барьер для попадания в Кнессет составляет 3,25% голосов. Основная политическая борьба развернулась между правящей коалицией во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в день голосования на фоне прогнозов о потере правящей коалицией большинства в Кнессете.

    В понедельник глава израильского правительства пригрозил Ирану и союзникам Тегерана «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать проведению выборов.

    В воскресенье Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива в качестве напоминания об иранской угрозе.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

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    28 октября 2026, 03:02 • Новости дня
    Посол Израиля исключил влияние выборов на отношения с Россией

    Посол Израиля заявил о неизменности отношений с Россией после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что результаты прошедших в стране парламентских выборов не окажут негативного влияния на отношения с Москвой.

    Израильское руководство едино в необходимости укрепления связей с Москвой, передает РИА «Новости» комментарий израильского дипломата.

    «Я думаю, что ни один из возможных итогов выборов не повлияет на значение, которое Израиль продолжает придавать отношениям с Россией, и на наше стремление укреплять их», – подчеркнул Йосеф.

    Голосование в Кнессет состоялось во вторник. На 120 мест претендуют кандидаты от 36 партий, проходной барьер составляет 3,25%. Основная борьба развернулась между коалицией во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху вступил в день голосования на первых выборах после атак ХАМАС.

    К середине дня ЦИК страны зафиксировал рекордную с 1973 года явку избирателей. По итогам закрытия участков оппозиционный блок обошел партию премьера без получения большинства в Кнессете.

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    27 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Нидерланды отказались от участия в «Евровидении» в 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нидерланды не будут участвовать в конкурсе «Евровидение» в 2027 году из-за разногласий вокруг участия Израиля, сообщила Нидерландская общественная вещательная корпорация (NPO).

    Решение приняли после консультаций с Советом вещательных организаций, пишет ТАСС.

    Директор по коммуникациям NPO Юрре Босман пояснил, что участие Израиля вызывает споры в обществе и среди сотрудников.

    «Мы хотим отправлять артиста или артистов и сотрудников на конкурс только в том случае, если они могут рассчитывать на полную поддержку одной или нескольких вещательных организаций», – заявил Босман.

    В руководстве NPO отметили, что первоначально поддержка возвращения страны на конкурс казалась достаточной, но подходящий формат организации найти не удалось. Корпорация могла поручить задачу другой вещательной организации NTR, но сочла это «безответственным» на фоне серьезных разногласий. Телеканал NOS покажет оба полуфинала и финал конкурса с нидерландскими комментариями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за бюджетных ограничений. В прошлом месяце Ирландия объявила о бойкоте конкурса из-за присутствия израильских музыкантов. В августе Нидерландская телерадиокомпания Avrotros сообщила об отказе от участия страны в конкурсе по той же причине.

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    28 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Израильский эксперт объявил судный день для социологов после выборов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Политический аналитик телеканала Channel 12 Амит Сегал заявил, что расхождение между опросами и итогами выборов в 26-й Кнессет Израиля превращает многолетние прогнозы социологических служб в насмешку.

    Амит Сегал резко раскритиковал израильские социологические институты после того, как экзитполы и предварительные итоги выборов в 26-й Кнессет показали результаты, сильно отличающиеся от предвыборных опросов. «Надо признать, что для большинства социологов это Йом-Кипур», – написал он, напомнив, что опросы давали оппозиции преимущество в шесть мандатов, которое не подтвердилось, передает Israel National News.

    По словам аналитика, столь резкий разворот в расстановке сил за несколько дней невозможно объяснить обычными колебаниями общественного мнения. «Нет статистического способа объяснить, как преимущество оппозиции в шесть мандатов могло исчезнуть за четыре дня», – подчеркнул Сегал. Он добавил, что четыре года опросы рисовали картину, которая «в ретроспективе не имеет никакого отношения к реальности».

    Сегал отдельно указал на ошибки при оценке голосования арабских избирателей, отметив, что ни один из институтов не предсказал резкий рост явки среди арабского населения: «Все социологи, без исключения, не смогли выявить всплеск арабской явки». Вместе с тем он назвал двух специалистов, которые точнее других уловили усиление «Ликуда» и изменение баланса сил: Шломо Фильбера с Channel 14 и Цуриэля Шарона с Channel 15, чьи исследования, по его словам, лучше отражали реальное соотношение блоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, по данным ЦИК Израиля, лидировала на парламентских выборах после подсчета почти 50% голосов. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но не получил большинства в Кнессете.

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    28 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Явка на парламентских выборах в Израиле стала рекордной с 1999 года

    Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле достигла 77,7%

    Tекст: Катерина Туманова

    Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле составила 77,7%, что является самым высоким показателем с 1999 года, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

    На выборах в Израиле проголосовали 5,7 млн граждан из 7,3 млн, имеющих право голоса. Явка на 7,1% превысила показатель выборов 2022 года, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным экзитполов, ни правящая коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ни оппозиционный блок под руководством Гади Айзенкота не получают большинства в 120-местном Кнессете. Оппозиционный блок может рассчитывать на 52 мандата, правящая коалиция – на 50.

    Большинство опросов указывает на то, что партия Нетаньяху «Ликуд» получит наибольшее количество мест – от 24 до 25 мандатов, а партия Айзенкота «Яшар» станет второй с 21–22 мандатами. Исход коалиционной борьбы могут решить арабские партии, которые набирают 17–18 мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник оппозиционный блок во главе с Айзенкотом обошел партию премьер-министра Нетаньяху по данным экзитполов.

    В понедельник Нетаньяху заявил о готовящихся попытках помешать парламентским выборам.

    Посол Израиля исключил влияние выборов на отношения с Россией.

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    28 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Катар предложил Ирану новый проект сделки с США и Израилем

    Reuters: Катар представил Ирану новый план урегулирования конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем, передает Reuters.

    Посредники из Катара передали иранской стороне новый проект соглашения, направленный на урегулирование конфликта с Вашингтоном и Израилем. Документ был представлен в рамках двусторонних переговоров, состоявшихся в Тегеране 25 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    В настоящее время руководство Ирана изучает предложенные инициативы по завершению войны. Ожидается, что официальный ответ будет направлен посредникам к концу текущей недели.

    Открытое противостояние началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, на что Тегеран ответил собственными атаками. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже стороны вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Ранее Иран представил ракетный удар по целям в Израиле как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    Кроме того, иранское агентство Fars сообщило об ударе крылатой ракетой по израильскому контейнеровозу.

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    29 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Нетаньяху остался и.о. премьера Израиля после выборов

    Блок Нетаньяху получил 53 места в Кнессете против 48 у Айзенкота

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохранил пост исполняющего обязанности главы правительства после того, как его правый блок набрал 53 места в Кнессете, опередив оппозицию Гади Айзенкота, получившую 48 мандатов, но так и не добившись большинства.

    При подсчете почти 86% голосов три израильских телеканала спрогнозировали, что блок Нетаньяху из правых, ультраправых и ультраортодоксальных партий получит 53 места в 120-местном Кнессете против 48 у оппозиционного блока Гади Айзенкота. Партии, представляющие арабских израильтян, набрали рекордные 19 мест, что оставляет Айзенкоту мало реальных шансов прийти к власти без широкой поддержки арабских партий, от союза с которыми отказываются многие еврейские политические лидеры, передает Reuters.

    Нетаньяху останется исполняющим обязанности премьера на время коалиционных переговоров и, возможно, вплоть до новых выборов в следующем году. Выступая перед сторонниками «Ликуда», он призвал к формированию «сильного правого национального правительства» и заявил о возможности возобновления совместных с США военных действий против Ирана, назвав это «уникальной исторической возможностью» устранить иранскую угрозу «раз и навсегда».

    Айзенкот признал, что Нетаньяху остается и.о. премьера, но предупредил о возможном использовании им силовых структур в политических целях. «Я призываю руководителей силовых структур и госслужбы: Нетаньяху – временный премьер-министр, без мандата и доверия народа. Стойте твердо перед любыми попытками давления на вас», – заявил Айзенкот.

    Перспектива сохранения у власти временного правительства без парламентского большинства обрушила израильские рынки: шекель ослаб примерно на 1,6% до 3,10 за доллар, а ключевые индексы Тель-Авивской биржи упали более чем на 3%. Явка на выборах достигла 77,7% – максимума за более чем два десятилетия, особенно высокой она была среди израильтян палестинского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер оппозиционного блока Гади Айзенкот, по данным экзитполов, сможет претендовать на формирование правительства Израиля лишь в союзе с арабскими партиями. Лидер партии «Раам» Мансур Аббас в среду выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. Политолог Саймон Ципис в среду предупредил о риске того, что будущее правительство Израиля окажется заложником малых партий и продержится не дольше полутора–двух лет.

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