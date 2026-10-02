Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области

МВД: В ДТП с участием грузовиков в Рязанской области погиб девятилетний ребенок

Tекст: Валерия Городецкая

Авария произошла на 577-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW, после чего легковушку отбросило на попутный МАЗ, передает МВД области в Max.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Opel от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура организовала процессуальную проверку обстоятельств трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу водитель и трехмесячный младенец погибли в ДТП в Татарстане.

В августе девятилетний ребенок погиб в лобовом столкновении в Волгоградской области.

В феврале авария на трассе в Рязанской области унесла жизни четырех человек.