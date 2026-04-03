В Италии предупредили об истощении ресурсов для сдерживания цен на бензин
У Италии практически не осталось финансовых ресурсов для дальнейшего сдерживания роста цен на автомобильное топливо, сообщили итальянские СМИ.
Как пишет la Repubblica, на закрытой встрече руководства обсуждался проект декрета об отмене топливных акцизов. Ожидается, что поддержка будет продлена до 1 мая, однако на это уйдут последние доступные средства государственного бюджета, передает RT.
Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти предупредил коллег об ухудшении состояния национальных счетов. По его словам, страна с огромным внешним долгом становится крайне уязвимой на европейской арене.
Как отметил министр, «если война (между США и Ираном) продлится, есть риск повышения стоимости бензина до трех евро».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Европе началась битва за топливо.
В понедельник французские СМИ сообщили, что цена дизельного топлива во Франции достигла рекордных значений, приблизившись к 2,2 евро за литр, это максимальное с 1985 года значение.
В Польше стоимость дизельного топлива за неделю выросла почти на один злотый и достигла рекордных 8,69 злотого за литр.