  За ночь над Россией нейтрализовали 50 дронов ВСУ
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    3 апреля 2026, 14:10 • Новости дня

    Анталья окрасилась в оранжево-красные оттенки из-за песчаной бури

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощная песчаная буря, принесенная ветрами из Северной Африки, окрасила небо над Антальей в необычные оранжево-красные тона, вызвав обеспокоенность у жителей.

    На турецкую провинцию Анталья обрушился сильный перенос пыли из Северной Африки, что привело к изменению цвета неба, сообщает местный портал Antalyahakkinda.

    «Сильный перенос пыли из Северной Африки накрыл регион и изменил цвет неба», – говорится в публикации.

    Плотные массы пыли и песка, поднятые в Ливии и соседних регионах, пересекли Средиземное море с южными ветрами и достигли юга Турции.

    Наиболее выраженный эффект наблюдался в Аланье и других районах Антальи, где небо приобрело необычный красно-оранжевый оттенок из-за изменения преломления солнечного света частицами пыли.

    Как поясняется в публикации, это сопровождалось ухудшением видимости и повышенной концентрацией пыли в воздухе, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и туристов.

    Эксперты отмечают, что подобные явления связаны с переносом так называемой «сахарской пыли» – мелких частиц, способных преодолевать тысячи километров и менять цвет атмосферы, а также влиять на качество воздуха и погодные условия.

    На днях подобное облако пыли накрыло греческий остров Крит, где небо стало ярко-красным, а аэропорт был вынужден ограничить работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, песчаная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу и город Цзюцюань.

    Необычный дождь с песком прошел ночью на территории Крыма, куда пыль был принесен южным циклоном из Северной Африки.

    4 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    В Сухуме обсудили транспортный коридор в Армению через Абхазию и Грузию

    Абхазия предложила маршрут для ускорения товарооборота с Закавказьем и Турцией

    В Закавказье может появится новый транспортный коридор из России в Армению через Абхазию и Грузию, став альтернативой существующим маршрутам. В этом случае Абхазия станет важным логистическим узлом. Развитие транспортных возможностей региона обсудили на Абхазском международном экономическом форуме.

    На круглом столе по развитию логистики в рамках Абхазского международного экономического форума представители бизнеса и власти республики напомнили, что в 2025 году введен в действие припортовый контейнерный терминал в Очамчыре, который в тестовом режиме уже обработал несколько контейнерных поездов в направлении из России в третьи страны, в том числе в Турцию.

    Следующим шагом может стать запуск полноценного транспортного коридора через Абхазию и Грузию в Армению, который рассматривается как альтернатива перегруженному маршруту через Верхний Ларс. Сухуму это поможет получить новые грузопотоки, контракты и устойчивые доходы в бюджет.

    Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия подчеркнул, что в приоритете при создании коридора максимально эффективное использование уже существующих мощностей – порта Очамчыры и железной дороги до Псоу, а в перспективе – восстановление железнодорожного участка Очамчыра–Гал и моста для организации полноценного транзита и разгрузки действующих маршрутов.

    Заместитель гендиректора компании «Трансэкосистема» Октай Хазириши отметил интерес российского бизнеса к маршрутам через Абхазию. Сейчас компании выстраивают свою логистику в восточную Турцию через Азербайджан и Верхний Ларс, но готовы рассмотреть сквозной транзит через Абхазию. По его словам, новый маршрут при модернизации инфраструктуры может соответствовать контурам Закавказской железной дороги и обеспечить Абхазии дополнительные финансовые поступления.

    «В данный момент это все упирается в отсутствие инфраструктуры. То есть при наличии достройки, скажем так, или обустройства инфраструктуры на территории Абхазии соответствующей, то это, конечно, было бы интересно, как мы понимаем, из общения с потенциальными клиентами», – сказал Хазириши.

    Сейчас первоочередными задачами по развитию Очамчырского контейнерного терминала эксперты называют снятие базовых инфраструктурных ограничений и перевод сообщения с турецкими портами из тестового в регулярный формат.

    Ранее было объявлено, что аэропорт Сухума принял 312 рейсов с мая 2025 года.

    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    4 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Россия втрое сократила экспорт водки в Турцию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в феврале в три раза в годовом выражении сократила экспорт водки в Турцию – до 45 тысячи долларов, следует из данных турецкой статслужбы.

    Россия втрое сократила экспорт водки в Турцию в феврале, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные турецкой статистической службы. За месяц из России в Турцию было поставлено водки на 45 тыс. долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 151,3 тыс. долларов. Таким образом, объем экспорта снизился в 3,3 раза.

    В феврале Россия заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков водки на турецкий рынок с долей 2,9% от всего объема импорта. Лидерами по экспорту водки в Турцию стали Швеция – ее доля достигла 60,9%, а также Польша и Украина с показателями 15,4% и 5,7% соответственно.

    Снижение российских поставок произошло на фоне общего изменения структуры импорта алкогольной продукции в Турцию. Российские производители уступили место более крупным игрокам из Европы и с Украины, что, возможно, связано с изменением предпочтений турецких потребителей и торговыми ограничениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие эксперты изучают возможность использования российского аналога SWIFT на фоне проблем с платежами между двумя странами. Экспорт российской водки в Грузию в прошлом году достиг рекордного уровня в 6,6 млн долларов при сохранении за Россией трети местного рынка этого напитка. В 2025 году продажи водки в России снизились на 3,6% до 73,315 млн декалитров на фоне общего падения розничной реализации алкоголя.

    4 апреля 2026, 15:31 • Новости дня
    Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с неанонсированным визитом для обсуждения перемирия на Украине, сообщила администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    По информации администрации президента Турции, в ходе визита планируется обсудить перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, а также двусторонние отношения между Киевом и Анкарой, передает РИА «Новости».

    Глава управления по коммуникациям президента Турции Бурханеттин Дуран уточнил, что во время встреч в Стамбуле, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с Украиной, усилия по установлению перемирия и достижению прочного урегулирования в рамках Стамбульского процесса.

    Турецкие СМИ показали кадры приземления самолета украинского лидера в аэропорту Стамбула. Согласно информации из программы президента Турции, Зеленского официально встретят, после чего в рабочем офисе Эрдогана Долмабахче пройдут двусторонние переговоры.

    По итогам переговоров в Стамбуле проведение пресс-конференции не предусмотрено.

    Стоит отметить, что накануне, в пятницу, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с возможным урегулированием конфликта на Украине.

    3 апреля 2026, 19:42 • Новости дня
    Эрдоган заявил Путину о рисках для стабильности Черноморского региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нападения на гражданские суда в Черном море подрывают стабильность региона.

    Президент Турции подчеркнул, что для мирного урегулирования российско-украинского конфликта важно не создавать препятствий для миротворческих усилий Анкары, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении канцелярии турецкого лидера отмечается, что Эрдоган призвал все стороны воздерживаться от шагов, способных привести к эскалации напряженности. По его словам, Турция рекомендует не допускать действий, которые могут усугубить ситуацию в регионе.

    Также президент Турции отметил, что конфликт с Ираном не должен спровоцировать появление новых очагов напряженности на фоне российско-украинского кризиса.

    В конце марта турецкий танкер Altura с 140 тыс. тонн нефти пострадал в результате атаки дронами при следовании из Новороссийска в Стамбул.

    До этого греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море.


    3 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин обсудил с Эрдоганом эскалацию в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонных переговоров президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уделили особое внимание необходимости снижения эскалации в зоне Персидского залива и обеспечению безопасности в Чёрном море.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом прошел по инициативе турецкой стороны, передает Кремль.

    В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по поводу продолжающейся эскалации военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива. Лидеры отметили, что текущие интенсивные боевые действия приводят к серьезным негативным последствиям не только для региона, но и всего мира, включая энергетику, торговлю и логистику.

    Путин и Эрдоган подтвердили совпадение позиций по необходимости скорейшего прекращения огня и выработки компромиссных мирных договоренностей с учетом законных интересов всех государств региона.

    Также обсуждалась ситуация вокруг Украины, где Владимир Путин выразил признательность турецкому коллеге за неизменную готовность содействовать переговорному процессу.

    Особое внимание уделялось безопасности в Черном море с учетом попыток киевского режима атаковать газотранспортную инфраструктуру и торговые суда. Лидеры подчеркнули важность скоординированных шагов для комплексного обеспечения стабильности в регионе.

    Также стороны рассмотрели дальнейшие шаги по развитию российско-турецких политических и торгово-экономических связей, включая реализацию совместных стратегических проектов в энергетике.

    Накануне Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Ранее Путин также провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    5 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил выражение «погода ощущается»

    Сотрудник Гидрометцентра Макарова рассказала о показателе «Погода ощущается»

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, что означает показатель «Погода ощущается».

    Макарова сообщила, что в метеорологии существует понятие эффективной температуры. Этот показатель рассчитывается по формуле, в которую входят данные о температуре воздуха, уровне влажности и скорости ветра, передает ТАСС.

    «Влажность повышает температуру по ощущениям, то есть, если воздух влажный, нам кажется, что на самом деле теплее, чем показывают термометры. А ветер действует со знаком минус, то есть, если будет отмечаться сильный ветер, то нам будет казаться, что погода более прохладная, чем мы видим на термометрах», – сказала Макарова.

    По словам синоптика, если скорость ветра увеличивается на 1 м/с, температура по ощущениям становится ниже на градус. Так, при фактической температуре минус 5 и ветре 10 м/с по ощущениям температура будет минус 15.

    Макарова также подчеркнула, что влияние влажности на ощущаемую температуру уступает по силе воздействию ветра, однако сухой и влажный воздух воспринимаются человеком по-разному.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице на следующей неделе ожидаются перемены погоды с дождями, мокрым снегом и ночными заморозками, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

    4 апреля 2026, 19:11 • Новости дня
    Эрдоган заявил Зеленскому о важности безопасного судоходства в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Владимиром Зеленским обратил внимание на необходимость поддержания безопасного судоходства и энергетической стабильности в Черном море.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о ключевом значении безопасного судоходства в Черном море, передает РИА «Новости». Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией для укрепления мира и стабильности в регионе.

    Также турецкий лидер отметил приоритет обеспечения энергетической безопасности и выразил намерение увеличить объем взаимной торговли с Украиной, передает ТАСС.

    Ранее представители властей России выражали обеспокоенность по поводу угроз инфраструктуре газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» и регулярно информировали об этом турецкую сторону. В последние месяцы фиксировались атаки украинских беспилотников на нефтяные танкеры у берегов Турции, что подтверждали источники в украинских спецслужбах. Российский МИД подчеркивал, что для Турции важно не допустить подобных инцидентов.

    Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за атак на торговые и гражданские суда.

    3 апреля 2026, 17:18 • Новости дня
    Синоптик сообщила о риске затопления земельных участков в пяти регионах России

    Синоптик Паршина сообщила о риске затопления земельных участков в пяти регионах России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде областей Центрального федерального округа и в Алтайском крае ожидается выход из берегов девятнадцати рек, что приведет к подтоплению территорий. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Как передает РИА «Новости», с 3 по 6 апреля девятнадцать рек в Ярославской, Московской, Ивановской, Владимирской областях Центрального федерального округа и в Алтайском крае достигнут опасных отметок по уровню воды. В результате в зону подтопления попадут прибрежные территории, огороды, садовые участки и местные дороги.

    Ранее руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отмечал, что в период половодья в 2026 году ожидается превышение нормы уровней воды не только в Центральном, но и в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весеннее половодье и летние ливни в 2026 году усиливают риски подтопления частных домов в разных регионах России.

    В Чечне сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления 258 жилых домов и повреждения десятков объектов инфраструктуры после сильных дождей.

    В Махачкале и других районах Дагестана добровольцы ВСКС оказывают помощь пострадавшим от масштабного подтопления.

    4 апреля 2026, 15:00 • Новости дня
    В Таиланде задержали россиянина за работу гидом без разрешения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин России был задержан полицией Пхукета из-за работы экскурсоводом без необходимых документов, что может привести к депортации и аннулированию визы, передают информагентства.

    Полиция Таиланда задержала россиянина на острове Пхукет за незаконную деятельность в сфере туристического бизнеса, передает ТАСС. Как сообщили в туристической полиции, мужчина находился в стране по визе DTV, дающей право пребывания до 180 дней, но не разрешающей трудовую деятельность. В сообщении полиции отмечается: «Туристическая полиция Пхукета задержала гражданина России за незаконную деятельность в сфере туристического бизнеса».

    Ему предъявлены обвинения в ведении туристического бизнеса без лицензии и трудовой деятельности без разрешения на работу. Сторона обвинения намерена ходатайствовать перед судом об аннулировании визы задержанного и его последующей депортации из Таиланда.

    В соответствии с законодательством королевства, иностранцев, нарушивших трудовой кодекс, могут оштрафовать или депортировать с последующим запретом на въезд в страну. В Таиланде определен перечень профессий, которые разрешено занимать только местным гражданам, в их числе гиды, парикмахеры, работники тайского массажа и специалисты по огранке драгоценных камней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда задержали россиянок за работу в нелегальном детском саду на Пхукете.

    Туристические операторы отметили рост спроса на Турцию, Египет и Вьетнам среди россиян на майские праздники.


    3 апреля 2026, 19:16 • Новости дня
    Минэкономразвития: Въездной турпоток в Россию вырос на 37,5%

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост числа иностранных туристов, посетивших Россию в январе-феврале, составил 37,5%, причем основным драйвером стала отмена виз для граждан Китая, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

    Въездной турпоток в Россию за январь и февраль увеличился на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости».

    По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, «сейчас пока статистика есть только за два месяца. У нас 37,5% роста въездного турпотока за первые два месяца по сравнению к первым двум месяцам 2025 года».

    Кондратьев отметил, что эти данные свидетельствуют о положительной динамике в сфере туризма. Он также подчеркнул, что основной вклад в рост числа туристов обеспечил безвизовый режим с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские туристы назвали российский шоколад и конфеты самыми популярными сувенирами из Москвы.

    Президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Китая.

    4 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Названы самые популярные курорты для майских праздников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми востребованными направлениями у российских туристов на майские праздники, рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

    Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми популярными направлениями для россиян на майские праздники, передает РИА «Новости». По информации национального туроператора «Алеан», на долю Краснодарского края приходится 43% бронирований, а на Кавказские Минеральные Воды – 26%. В компании пояснили: «Самые востребованные направления поездок – курорты Краснодарского края и курорты Кавказских Минеральных Вод».

    В Краснодарском крае особым спросом пользуются отели с развитой инфраструктурой, спа и подогреваемыми бассейнами. Туристы чаще выбирают Анапу – на этот город приходится 46% бронирований по краю, в то время как доля Сочи составляет 36%, а Геленджика – 16%.

    Стоимость проживания на майские праздники в отелях Сочи уровня три звезды с трехразовым питанием стартует от 17,6 тыс. рублей за три ночи на двоих. В Анапе аналогичный отдых обойдется от 14,4 тыс. рублей, а в Геленджике – от 21 тыс. рублей. Санатории среднего сегмента на Кавказских Минеральных Водах с лечением предлагают размещение по цене от 120 тыс. рублей за 10 дней на двоих.

    На Кавказских Минеральных Водах на майские праздники растет спрос на отели с завтраками, хотя интерес к санаториям с полным пансионом и оздоровительными процедурами также сохраняется. На сегодняшний день отели курортов загружены на 50%.

    В сегменте экскурсионных туров среди россиян увеличился интерес к поездкам на Горный Алтай, Северный Кавказ, в Калининградскую область, а также в Казань и города Золотого кольца. Минимальная стоимость экскурсионных туров на двоих на три дня, без учета транспорта, составляет 27,4 тыс. рублей в Калининград, 43 тыс. рублей в Дагестан и 58 тыс. рублей в Горный Алтай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на майские праздники в Анапе бронирование отдыха превысило прошлогодние показатели на 1%. В Ассоциации туроператоров России сообщили о нехватке мест в отелях Москвы и Петербурга на майские праздники из-за высокого спроса. Сервис «Авито Путешествия» зафиксировал значительный рост спроса на аренду квартир и загородных домов на Черноморском побережье, включая Анапу и Геленджик, в апреле.

    4 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-востоке Турции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Ван на юго-востоке Турции в 08:52 по местному времени (совпадает с московским), сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям республики.

    В провинции Ван на юго-востоке Турции утром 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает ТАСС. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям страны, эпицентр подземного толчка зафиксирован в районе Тушба. Очаг землетрясения располагался на глубине 7 км.

    Телеканал TRT Haber уточняет, что к настоящему моменту сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-востоке Турции в уезде Сивридже с эпицентром вблизи города Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,9 без сообщений о разрушениях. В турецкой провинции Кахраманмараш у города Эври на глубине около семи километров утром зафиксировали землетрясение магнитудой пять баллов без жертв и разрушений. В сентябре на западе Турции с эпицентром в 77 км от города Ушак зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.

    5 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Эксперты назвали самые выгодные регионы для аренды домов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самыми выгодными направлениями для аренды частных домов на майские праздники стали Кемеровская и Астраханская области, а также Чеченская республика, сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

    Самыми выгодными направлениями для аренды домов на майские праздники стали Кемеровская область, Астраханская область и Чеченская республика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Путешествий». В Кемеровской области аренда дома обойдётся в среднем в 2550 рублей за ночь, в Чеченской республике – три тыс. рублей, в Астраханской области – 3240 рублей.

    Средняя стоимость аренды частного дома по России на майские праздники в этом году составляет 7150 рублей за ночь, что выше по сравнению с прошлым годом, когда она была 6500 рублей.

    Лидером по популярности остаётся Краснодарский край, который занимает 29% всех бронирований. Средняя цена ночи здесь – 4570 рублей. На втором месте – Петербург и Ленинградская область с долей 13% и средней стоимостью 6690 рублей за ночь, а на Крым приходится 7% бронирований при средней цене 5520 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии майских праздников аренда загородных домов в России подорожала до 15% в зависимости от региона. Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми популярными направлениями для россиян на майские праздники. На Черноморском побережье России спрос на аренду квартир и загородных домов в апреле значительно вырос.

    5 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    Москвичам пообещали прохладную погоду с осадками на следующей неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прохладная погода с небольшими осадками прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе, максимальная температура составит плюс 14 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Макарова рассказала, что прохладная погода с небольшими осадками ожидается в Москве на следующей неделе, сообщает ТАСС. По ее словам, максимальная температура в столичном регионе не превысит 14 градусов тепла.

    Макарова отметила: «В понедельник ночью преимущественно без осадков. Тенденция на понижение температурного фона сохранится, хотя в понедельник днем прогрев будет немного больше». В Москве ожидается температура ночью плюс 4 градуса, по области – от минус 1 до плюс 4, днем возможен небольшой дождь и температура в городе плюс 11-13, по области до плюс 14. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду.

    Во вторник и среду сохранится облачная погода с небольшими дождями ночью. Температура во вторник ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, днем – плюс 8-13. В среду ночью температура понизится до минус 2 – плюс 3 градусов, днем – плюс 8-13, при этом ветер будет слабым. Ночью в отдельных районах возможно выпадение мокрого снега из-за отрицательных температур.

    В четверг и пятницу также прогнозируются небольшие осадки: ночью температура опустится до минус 3 – плюс 2, днем – плюс 5-10. На выходных, 11 и 12 апреля, ожидаются прояснения, местами возможны небольшие осадки, температурный фон существенно не изменится.

    Синоптик подчеркнула, что с учетом предстоящего похолодания температура в Московском регионе вернется к климатической норме для этого времени года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марина Макарова прогнозировала на последней неделе марта в московском регионе небольшие дожди и потепление до плюс 15 градусов. Синоптик Евгений Тишковец предупредил о смене антициклональной погоды в Москве на обложные дожди и возможный мокрый снег с похолоданием до +2...+5 градусов. Ранее Марина Макарова сообщала о ежедневных небольших снегопадах в столичном регионе с пятницы по понедельник с увеличением снежного покрова на два–четыре сантиметра.

    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз? Подробности

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации