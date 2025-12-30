В Стамбуле задержали 110 подозреваемых в членстве в ИГ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержаны 110 человек, предположительно, они причастны к деятельности ИГ, передает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.

Ранее также стало известно о другой аналогичной операции. В Анкаре сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек, среди которых 11 иностранных граждан, в рамках расследования по членству в ИГ, отмечает тот же телеканал. Национальность задержанных иностранцев не уточняется, детали следствия не разглашаются.

В минувший понедельник по информации главы МВД Турции Али Ерликая, по всей стране состоялись 108 рейдов против подпольных ячеек ИГ. В ходе перестрелки с экстремистами в провинции Ялова трое полицейских были убиты и восемь получили ранения, шесть подозреваемых в терроризме ликвидированы.

