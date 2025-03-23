Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.10 комментариев
Гидрометцентр сообщил о возможном сокращении зим в России
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд сообщил о возможном сокращении периодов зимы в России
Зимы в России могут стать короче, но не исчезнут полностью как минимум до конца века, несмотря на глобальное потепление, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На вопрос, может ли глобальное потепление привести к тому, что зимы в России больше не будет, Вильфанд ответил: «Период зимнего времени сократится, но зима останется». По его словам, «зима будет» в России как минимум «до конца нынешнего века», передает ТАСС.
Он также отметил, что в условиях потепления климата увеличивается изменчивость погодных характеристик. Вильфанд пояснил, что теплых эпизодов становится больше, они становятся более вероятными. В то же время средняя погода встречается реже, наблюдаются либо очень теплые, либо холодные периоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшая зима в России заняла второе место среди самых теплых в истории, уступив рекордному сезону 2019-2020 годов. Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в число пяти самых теплых в истории.