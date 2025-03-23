Вильфанд сообщил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории

Вильфанд сообщил о вероятности вхождения 2025 года в пятерку самых теплых в истории

Tекст: Антон Антонов

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он объяснил это продолжающимся повышением температуры из-за увеличения концентрации парниковых газов, с сожаление отметив, что «пока еще не удалось стабилизировать этот процесс». По его словам, высокая температура океана также играет значительную роль в этом процессе.

Вильфанд добавил, что пока невозможно точно определить, какое место 2025 год займет среди самых теплых, но такие данные станут доступны уже во второй половине года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Вильфанд сообщил о резком повышении температуры на юге России. Кроме того, температура воздуха в Москве 8 марта достигла рекордных +10,1 градуса, что стало самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений. Прошедшая зима в России заняла второе место среди самых теплых в истории, уступив рекордному сезону 2019-2020 годов.