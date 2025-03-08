8 марта стало самым теплым днем в Москве за всю историю

Температура воздуха в Москве 8 марта побила рекорд, достигнув плюс 10,1 градуса

Tекст: Мария Иванова

Температура воздуха в Москве 8 марта 2025 года стала рекордной за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Как отмечается в его Telegram-канале, температура в столице достигла +10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше предыдущего рекорда 2020 года.

Базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала этот показатель в 14 часов. Новое достижение превзошло прежний максимум, что делает субботу самым теплым 8 марта в истории инструментальных наблюдений.

Точные данные о максимальной температуре будут известны после 21 часа, когда будут сняты окончательные показания термометров. Специалисты отмечают, что такая аномальная температура связана с продолжающимся прогревом атмосферы.

Ранее в субботу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о резком повышении температуры на юге России, где к среде ожидается до плюс 24 градусов.

В Москве на следующей неделе сохранится апрельская погода с температурами до 10 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На этой неделе в Москве был зафиксирован новый температурный рекорд: температура воздуха поднялась до плюс 6,8 градуса, побив предыдущий показатель 1993 года.