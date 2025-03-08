Вильфанд сообщил о рекордном потеплении на юге России

Вильфанд сообщил о резком потеплении до плюс 24 градусов на юге европейской части России

Tекст: Мария Иванова

Вильфанд спрогнозировал резкое повышение температуры на юге европейской части России. В частности, в Краснодарском крае на выходные ожидается потепление до плюс 14-16 градусов, а к середине следующей недели значения могут достигать плюс 20-24 градусов. Вильфанд отметил, что это связано с антициклональным режимом погоды, который способствует интенсивному прогреванию воздуха, сообщает ТАСС.

По его словам, даже ночью, при отсутствии облаков, температура будет держаться на уровне плюс 8 – плюс 10 градусов. Однако он не исключил возможности понижения температуры в дальнейшем.

Также сообщается, что снег полностью растаял в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. На севере Европейской России температура на 2-4 градуса превышает норму. В Петербурге на выходных ожидается потепление до плюс 6-7 градусов, но в начале недели прогнозируется снижение температуры, с ночными значениями до минус 1 – минус 3 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, температура в Москве на Международный женский день будет на пять градусов выше нормы, составив от плюс пяти до восьми градусов. В Москве на этой неделе был зафиксирован новый температурный рекорд, когда температура воздуха поднялась до плюс 6,8 градуса, побив показатель 1993 года.

Прошедшая зима в России заняла второе место среди самых теплых в истории, уступив сезону 2019-2020 годов.