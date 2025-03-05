Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
Синоптики спрогнозировали тепло в Москве на 8 Марта
Вильфанд: На 8 Марта в Москве температура поднимется выше нормы на 5 градусов
В Международный женский день температура в Москве будет на пять градусов выше нормы и составит от плюс 5 до 8 градусов, что является значительным превышением климатических норм для этого времени года.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на 8 Марта в Москве температура будет существенно выше средних значений. Прогнозируется, что в этот день температура достигнет от плюс 5 до 8 градусов, что на пять градусов выше нормы, сообщает ТАСС.
Вильфанд отметил: «Мы переходим именно 8 Марта, один день в году, на шкалу Фаренгейта, если в прогнозе появляются отрицательные значения по шкале Цельсия, и тем самым выражаем свои теплые отношения к женщинам, чтобы все равно температура была положительной. В этом году этот прием не нужно будет осуществлять, потому что и так будет температура очень высокая – на 5 градусов выше нормы».
Такое значительное превышение температуры происходит на фоне зон пониженного давления и циклонов, что также приведет к облачности и осадкам в виде снега и дождя в ближайшие дни. В будние дни недели температура также будет превышать климатическую норму на четыре градуса, днем поднимаясь до плюс 2-7 градусов.
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве температура воздуха может достигнуть рекордных 14 градусов, что станет подарком к Международному женскому дню.
Прошедшая зима в Москве была необычно сухой, с 62% от нормы осадков, что повышает риск природных пожаров в регионе.
В Московском регионе начало календарной весны ознаменуется плюсовой температурой, а в Подмосковье – небольшим снегом.