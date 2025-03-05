Синоптики спрогнозировали тепло в Москве на 8 Марта

Вильфанд: На 8 Марта в Москве температура поднимется выше нормы на 5 градусов

Tекст: Мария Иванова

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на 8 Марта в Москве температура будет существенно выше средних значений. Прогнозируется, что в этот день температура достигнет от плюс 5 до 8 градусов, что на пять градусов выше нормы, сообщает ТАСС.

Вильфанд отметил: «Мы переходим именно 8 Марта, один день в году, на шкалу Фаренгейта, если в прогнозе появляются отрицательные значения по шкале Цельсия, и тем самым выражаем свои теплые отношения к женщинам, чтобы все равно температура была положительной. В этом году этот прием не нужно будет осуществлять, потому что и так будет температура очень высокая – на 5 градусов выше нормы».

Такое значительное превышение температуры происходит на фоне зон пониженного давления и циклонов, что также приведет к облачности и осадкам в виде снега и дождя в ближайшие дни. В будние дни недели температура также будет превышать климатическую норму на четыре градуса, днем поднимаясь до плюс 2-7 градусов.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве температура воздуха может достигнуть рекордных 14 градусов, что станет подарком к Международному женскому дню.

Прошедшая зима в Москве была необычно сухой, с 62% от нормы осадков, что повышает риск природных пожаров в регионе.

В Московском регионе начало календарной весны ознаменуется плюсовой температурой, а в Подмосковье – небольшим снегом.