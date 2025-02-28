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Синоптики рассказали о начале календарной весны в Москве
Синоптики: В Москве весна начнется с плюсовой температурой и снегом
В Московском регионе начало календарной весны ознаменуется плюсовой температурой, а в Подмосковье – небольшим снегом, сообщили в Гидрометцентре.
Синоптики предсказывают, что 1 марта в Москве температура воздуха поднимется до 3 градусов выше нуля при облачной погоде с прояснениями. В Подмосковье также ожидается колебание температуры от минус 2 до плюс 3 градусов, с вероятностью небольшого снега, сообщает ТАСС.
Ночью накануне температура в Москве может упасть до минус 7 градусов, в Подмосковье – до минус 10-14 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, что добавит прохлады.
Синоптики поясняют, что на данный момент в Центральной России погодные условия определяет антициклон, приносящий малооблачную погоду. Однако с 1 марта ситуация изменится из-за воздействия атлантического циклона, который принесет снегопады. На следующий день, 2 марта, они охватят всю территорию округа, но морозы начнут утихать.
Ранее в Москве ожидалось понижение температуры на три-четыре градуса ниже нормы, с ночными значениями до минус 15 градусов, однако уже с четверга столбики термометров начали возвращаться к привычным показателям.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных морозах до минус 10-13 градусов в марте на европейской территории России, несмотря на теплый январь.