Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…5 комментариев
Россиянам рекомендовали не торопиться прощаться с зимой
Вильфанд спрогнозировал возвращение зимних морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных морозах до минус 10-13 градусов в марте на европейской территории России, несмотря на теплый январь.
Вильфанд предупредил, что март на европейской территории России может принести значительное похолодание, несмотря на необычно теплый январь. По его словам, температура может опуститься до минус 10-13 градусов, что является нормальным для этого времени года, передает РИА «Новости».
«Март – это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально», – отметил Вильфанд, добавив, что такие температуры могут продержаться до 20 марта.
Помимо этого, он упомянул, что снег в регионе сойдет несколько раньше обычного срока, что связано с общими теплыми тенденциями зимы. Однако, несмотря на эти прогнозы, метеоролог призвал не торопиться прощаться с зимой, так как предстоящее мартовское похолодание вполне укладывается в климатические нормы региона.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье в Москве сохранится ясная погода с температурой воздуха до минус одного градуса, что обусловлено влиянием антициклона.
Вильфанд сообщил о надвигающихся опасных погодных явлениях на юге России, включая сильные осадки и порывистый ветер.