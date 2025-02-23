Россиянам рекомендовали не торопиться прощаться с зимой

Вильфанд спрогнозировал возвращение зимних морозов в марте

Tекст: Дарья Григоренко

Вильфанд предупредил, что март на европейской территории России может принести значительное похолодание, несмотря на необычно теплый январь. По его словам, температура может опуститься до минус 10-13 градусов, что является нормальным для этого времени года, передает РИА «Новости».

«Март – это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально», – отметил Вильфанд, добавив, что такие температуры могут продержаться до 20 марта.

Помимо этого, он упомянул, что снег в регионе сойдет несколько раньше обычного срока, что связано с общими теплыми тенденциями зимы. Однако, несмотря на эти прогнозы, метеоролог призвал не торопиться прощаться с зимой, так как предстоящее мартовское похолодание вполне укладывается в климатические нормы региона.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье в Москве сохранится ясная погода с температурой воздуха до минус одного градуса, что обусловлено влиянием антициклона.

Вильфанд сообщил о надвигающихся опасных погодных явлениях на юге России, включая сильные осадки и порывистый ветер.