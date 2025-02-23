Синоптики пообещали ясную погоду в Москве в воскресенье

Синоптик сообщил о ясной погоде в Москве в воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в воскресенье в Москве ожидается ясная погода с температурой воздуха до минус одного градуса. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что ясная погода будет преобладать благодаря гребню антициклона.

По прогнозу, весь день будет малооблачно и без осадков, северо-восточный ветер будет достигать от одного до шести метров в секунду. Температуры в столице ожидаются в пределах от минус одного до минус трех градусов, а в области от нуля до минус пяти градусов.

Тишковец также отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться незначительно и составит 760 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей предупредили о предстоящей оттепели, которая сменит морозную погоду. Вильфанд сообщил о надвигающихся опасных погодных явлениях на юге России, включая сильные осадки и порывистый ветер.