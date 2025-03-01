Эксперты спрогнозировали повышение риска пожаров в Москве из-за малоснежной зимы

Синоптик: В Москве из-за сухой зимы 2024-2025 возрастет риск природных пожаров

Tекст: Мария Иванова

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что зимний сезон 2024-2025 годов в Москве оказался крайне сухим. За три месяца выпало всего 95 мм осадков, что составляет лишь 62% от сезонной нормы. Это обстоятельство может существенно повысить вероятность природных пожаров в столичном регионе.

Февраль 2025 года стал самым холодным месяцем прошедшей зимы, со средней температурой -4,8 градусов. Это на 1,1 градус выше климатической нормы, но все же это был самый холодный февраль в Москве за последние четыре года. При этом в прошедшем месяце выпало лишь 6 мм осадков, что составляет 14% от нормы, что сделало февраль 2025 года самым сухим в XXI веке.

За весь зимний период в Москве практически не было снежного покрова в начале февраля, его максимальная высота составила всего 5 сантиметров. Это стало самым малоснежным февралем за последние 54 года. По прогнозам, сухие условия продолжатся и весной. В марте осадков ожидается на 10-20% ниже нормы, а снежный покров сойдет почти на месяц раньше обычного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе начало календарной весны ознаменуется плюсовой температурой, а в Подмосковье будет наблюдаться небольшой снег сообщили в Гидрометцентре.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных морозах до минус 10-13 градусов в марте на европейской территории России, несмотря на теплый январь.