У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Москвичам пообещали сохранение десятиградусного апрельского тепла
Синоптики спрогнозировали сохранение десятиградусного тепла в Москве на следующей неделе
В Москве на следующей неделе сохранится апрельская погода с температурами до 10 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По информации, предоставленной ведущим специалистом центра погоды «Фобос» Евгением Тишковцом, на следующей неделе в Москве сохранится погода, характерная для апреля. «На следующей неделе также сохранится апрельское 10-градусное тепло», – отметил синоптик.
В дополнение к этому Тишковец сообщил, что 8 марта в Москве ожидается переменная облачность без осадков, передает РИА «Новости». Температура воздуха в дневное время достигнет плюс 8-10 градусов, что обновит суточный температурный рекорд 2020 года, когда максимальная температура составляла плюс 8,6 градуса. Ветер будет юго-западным, скоростью от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба.
Синоптик добавил, что в воскресенье в столице станет немного теплее, при этом облачность увеличится, но осадки остаются маловероятными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столбики термометров в Москве поднялись до плюс 6,8 градуса, что стало новым температурным рекордом, превысив показатель 1993 года.
В предстоящие выходные температура в Москве может достигнуть рекордных 14 градусов, что станет подарком к Международному женскому дню, отмечали синоптики.
Прошедшая зима в России заняла второе место среди самых теплых в истории, уступив лишь сезону 2019-2020 годов.