Гидрометцентр назвал самый теплый морской курорт России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Температурные показатели на отечественных морских побережьях продолжают расти, передает ТАСС. Самым комфортным местом для купания на данный момент стал кубанский Ейск, где море потеплело до 19 градусов.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подтвердила эту тенденцию. «Вода потихоньку прогревается», – отметила специалист. По ее словам, у берегов Калининграда сейчас зафиксировано 10 градусов, а в Ялте – 14.

На других популярных направлениях показатели также постепенно увеличиваются. В Сочи вода достигла 15 градусов тепла. В Евпатории, Туапсе и Анапе море прогрелось до 16 градусов, а в Геленджике – до 17.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле синоптик Марина Макарова сообщила о максимальной температуре воды на Черноморском побережье в 12 градусов.

Вице-премьер Виталий Савельев пообещал открыть пляжи Анапы к первому июня.

Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды на курортах Сочи и Геленджика.