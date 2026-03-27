Пляжи Анапы обещали открыть для отдыхающих к 1 июня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пляжи Анапы будут открыты к первому июня текущего года, заявил вице-премьер Виталий Савельев в эфире «Вестей».

Он отметил, что более 90% мазута уже убрано, вода признана пригодной для использования, и открытие пляжей планируется провести по графику.

Савельев подчеркнул, что с пляжей Крыма, Севастополя и Анапы было убрано и утилизировано 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. По его словам, Роспотребнадзор под руководством Анны Поповой принял решение, что море сейчас соответствует санитарным требованиям, что подтверждено и Минприроды, и научными организациями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что даже при прогревании песка на пляжах Анапы до 55 градусов уровень вредных веществ не превышает допустимую норму. Она пояснила: «При прогревании песка вредного воздействия на организм человека, присутствия в атмосферном воздухе вредных веществ не будет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство примет решение о формате пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе после завершения исследований Роспотребнадзора.

Восемь галечных пляжей Анапы исключили из опасной зоны после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Ограничения на открытие песчаных пляжей Анапы пока сохраняются.