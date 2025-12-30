В Турции задержали 357 подозреваемых в связях с ИГ

МВД Турции задержало 357 подозреваемых в связях с ИГ

Tекст: Мария Иванова

Власти Турции задержали 357 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство*», запрещенной в России, сообщает ТАСС.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая уточнил, что массовые задержания прошли в 21 провинции утром 30 декабря. «В рамках операций, проведенных сегодня утром в 21 провинции страны нашей полицией, задержаны 357 человек по подозрению в членстве в ИГ», – написал он в социальной сети X.

На фоне угрозы терактов к Новому году власти Стамбула усилили меры безопасности, передает РИА «Новости». Въезд грузовиков и строительной техники запрещен в восемь районов города с 8:00 31 декабря до полудня 1 января, в том числе в центральные Бакыркёй, Бейоглу, Бешикташ и Фатих. По данным прокуратуры, во вторник в рамках антитеррористической операции задержали 110 подозреваемых, в том числе тех, кто готовил теракты на Новый год.

Всего на прошлой неделе прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 137 человек, подозреваемых в планировании терактов по призыву «Исламского государства», и 115 из них уже были задержаны. Контроль усилен во всех местах массового скопления людей: торговых центрах, аэропортах, автовокзалах, на остановках и у новогодних площадок.

Ранее во вторник сообщалось, что в Стамбуле полиция задержала 110 подозреваемых в членстве в ИГ.

Накануне в Турции полицейские погибли во время столкновения с боевиками ИГ.