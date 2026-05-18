Климатолог развеял миф о появлении пальм в России
Эксперт Кокорин оценил риски превращения климата России в субтропический
Несмотря на глобальное потепление, смена берез на пальмы в умеренном климате средней полосы России невозможна из-за частых заморозков, отметил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.
Фраза о появлении пальм вместо берез является лишь метафорой, отражающей масштаб будущих перемен в погоде, передает ТАСС. Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин пояснил, что доминирующим фактором изменения климата в XXI веке выступает деятельность человека, в частности сжигание ископаемого топлива.
«Говоря про пальмы, Михаил Юлкин, конечно, не имел в виду буквально, что они начнут расти, и климат у нас будет субтропический, он наверняка хотел подчеркнуть этим масштабы изменений, что они действительно будут очень сильными, очень большими», – отметил Кокорин. По данным Росгидромета, средняя температура в стране растет примерно на полградуса за десятилетие.
Ранее СМИ цитировали заявление гендиректора компании «Карбон.лаб» Михаила Юлкина о том, что если человечество не изменит отношения к экологии, то в Москве могут вырасти пальмы, а не березы.
Кокорин подчеркнул, что главным признаком потепления становится двукратное увеличение числа опасных метеорологических явлений за последние 20 лет. Самыми частыми из них стали резкие осадки, штормовые ветра и заморозки, которые делают невозможным произрастание тропических растений в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Алексей Кокорин ранее спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий в ближайшие десятилетия.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об учащении стихийных бедствий в центральной части России.
Средняя температура в стране за последние полвека изменилась на 2,5 градуса.