Стало известно о самых бюджетных направлениях для отдыха россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Недорогой отдых для россиян возможен в ряде популярных стран при правильном выборе билетов и отелей, передает РИА «Новости». Воронина отметила: «При грамотном подходе к выбору перевозки и размещения бюджетный отдых возможен на многих популярных направлениях, но важно учитывать специфику каждой страны. Одним из таких примеров является Вьетнам, так как стоимость услуг внутри страны остаётся невысокой».

По ее словам, во Вьетнаме можно найти отели с ценой около двухсот долларов на двоих за десять ночей, а питание и посещение ресторанов обходятся недорого. Воронина добавила, что бюджетные туры возможны и в Китай, особенно на остров Хайнань, если использовать перелеты с пересадками.

Также среди доступных вариантов названы Грузия, Абхазия и Узбекистан. По данным сервиса «Слетать.ру», тур на двоих во Вьетнам на семь ночей с вылетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками начинается от 134,5 тыс. рублей, в Китай – от 108,9 тыс., в Грузию – от 78,2 тыс., в Узбекистан – от 66,8 тыс., а в Абхазию – от 59,5 тыс. рублей.

