Таганрог и районы Ростовской области подверглись массированной атаке дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах», – сообщил Слюсарь в Max.

Он уточнил, что ударам подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, сельский Октябрьский, Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы.

В результате падения обломков беспилотников в поселке Реконструктор Аксайского района пострадало остекление двух жилых домов, а также частично разрушена кровля. Кроме того, в районе поселка Персиановский была нарушена работа контактной сети железной дороги, из-за чего временно останавливалось движение семи поездов. В настоящее время электропитание восстановлено, поезда курсируют в штатном режиме.

Ранее в Таганроге после ночной воздушной атаки ВСУ на складских помещениях вспыхнул пожар, пострадали трое жителей.