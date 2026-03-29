На Украине задумались о перезахоронении Бандеры

Главарь «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Степан Бандера может быть перезахоронен на Украине, передает РИА «Новости». По данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании под руководством главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова. Перезахоронение может коснуться не только Бандеры, но и других украинских деятелей, чьи могилы сейчас находятся за границей.

Издание уточняет, что, по словам заместителя главы МИД Украины Марьяны Бецы, украинские дипломаты уже выявили 98 могил украинцев в 21 стране. В этот список входят деятели Украинской народной республики, Западно-Украинской народной республики и Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация).

Конкретные имена тех, кого планируется перезахоронить, пока не раскрываются. Известно, что могила Бандеры находится в Мюнхене, Андрея Мельника – в Клерво, а Евгения Коновальца – в Роттердаме.

Бандера был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – Украинской повстанческой армии, действовавшей преимущественно на Западной Украине. ОУН и УПА причастны к множеству преступлений, в том числе к массовому уничтожению польского населения Волыни в 1943 году, а также украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

В одной из книг, присланных из Киева в библиотеки Мелитополя, Степан Бандера, Симон Петлюра и Дмитрий Донцов были представлены как «проводники украинской духовности».