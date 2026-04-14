РБК: В России разоблачили схему уклонения от НДС на 1 трлн рублей
Правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети, которая помогла десяткам тысяч компаний незаконно сэкономить более 1 трлн рублей на налоговых вычетах, сообщили источники.
Масштабную спецоперацию провели ФСБ, Следственный комитет, МВД и Федеральная налоговая служба при поддержке Генпрокуратуры, сказали собеседники РБК.
В офисах консалтинговых компаний и по адресам организаторов преступной группы проходят обыски. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают точную сумму ущерба государственному бюджету.
Нелегальная площадка действовала в Москве, Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и других регионах. Сеть состояла из более 4,8 тыс. юридических лиц. С 2023 по 2025 год злоумышленники сформировали фиктивные вычеты на сумму свыше 1,2 трлн рублей.
«Пользователями площадки были более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге», – сообщил источник.
На следующем этапе расследования силовики планируют работать непосредственно с клиентами нелегальной структуры.
Схема «бумажного» НДС подразумевает использование фиктивных сделок с фирмами-однодневками для снижения итоговой суммы налога. Организаторы подобных махинаций обычно получают вознаграждение в размере от 2 до 3 процентов от суммы подтвержденных вычетов. С декабря 2024 года за такие преступления грозит до семи лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы раскрыли масштабную сеть налоговых мошенников в 25 регионах страны. Ранее суд ограничил доступ к иностранным интернет-ресурсам с инструкциями по уклонению от уплаты НДС.