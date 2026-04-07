ФСБ и полиция раскрыли сеть налоговых мошенников в 25 регионах

Tекст: Алексей Дегтярёв

В организованную группу входило более 200 человек, они действовали в 25 регионах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

Злоумышленники действовали в Адыгее, Башкортостане, Татарстане, Чувашии, Краснодарском и Пермском краях, в Московской и Ленинградской областях, в Москве и Петербурге и в других субъектах.

Подозреваемые изготавливали и подавали в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации.

Свою деятельность фигуранты вели через сеть Telegram-каналов, Telegram-ботов и сайтов. За незаконные услуги они получали вознаграждение в размере 2–3% от суммы продажи, указанной в документах. Клиентами становились сотни коммерческих организаций, уклонявшихся от уплаты налогов.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются соучастники и другие эпизоды преступлений.

Президент Владимир Путин подписал в 2024 году закон о введении уголовной ответственности за подачу подложных налоговых деклараций и счетов-фактур. Тогда же МВД вернуло в бюджет 110 млрд рублей за счет раскрытия налоговых преступлений.

В июне 2025 года столичные следователи пресекли деятельность группы, продававшей поддельные счета-фактуры через сеть фиктивных юридических лиц.