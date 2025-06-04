Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
В Москве задержали банду за продажу поддельных счетов-фактур
Столичные следователи пресекли деятельность преступной группы, продавшей подложные бухгалтерские документы на сумму 13,5 млн рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Не позднее декабря 2024 года подозреваемые, по версии следствия, создали не менее 10 фиктивных юридических лиц – эти компании не вели реальной деятельности, а их руководителями и владельцами выступали подставные лица, передает ТАСС со ссылкой на Петренко.
Через данные структуры злоумышленники продавали поддельные документы, содержащие ложные сведения о товарах, работах, услугах и имуществе, чем незаконно заработали 13,5 млн рублей.
Фигуранты дела были связаны с оказанием бухгалтерских услуг и управляли аутсорсинговыми компаниями. Для придания видимости законности в штат было устроено более 10 бухгалтеров, не знавших о противоправной деятельности руководства.
Проведено свыше 30 обысков, допрошено более 25 свидетелей. Следователи назначат судебно-экономическую экспертизу для определения суммы незаконного дохода. С задержанными проводят следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
В мае в Тюмени и ЯНАО задержали пятерых участников ОПГ. Им предъявили обвинения в бандитизме, вымогательстве, убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.