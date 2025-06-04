В Москве задержали банду за продажу поддельных счетов-фактур

Tекст: Алексей Дегтярев

Не позднее декабря 2024 года подозреваемые, по версии следствия, создали не менее 10 фиктивных юридических лиц – эти компании не вели реальной деятельности, а их руководителями и владельцами выступали подставные лица, передает ТАСС со ссылкой на Петренко.

Через данные структуры злоумышленники продавали поддельные документы, содержащие ложные сведения о товарах, работах, услугах и имуществе, чем незаконно заработали 13,5 млн рублей.

Фигуранты дела были связаны с оказанием бухгалтерских услуг и управляли аутсорсинговыми компаниями. Для придания видимости законности в штат было устроено более 10 бухгалтеров, не знавших о противоправной деятельности руководства.

Проведено свыше 30 обысков, допрошено более 25 свидетелей. Следователи назначат судебно-экономическую экспертизу для определения суммы незаконного дохода. С задержанными проводят следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В мае в Тюмени и ЯНАО задержали пятерых участников ОПГ. Им предъявили обвинения в бандитизме, вымогательстве, убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.