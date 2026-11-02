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В Казахстане задержали планировавших насильственную смену строя радикалов
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в городе Атырау группу из 10 человек, планировавших насильственно изменить основы конституционного строя в регионе.
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в городе Атырау группу из 10 человек, планировавших насильственно изменить основы конституционного строя в западном регионе страны, передает ТАСС.
«30 октября 2026 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Атырау в рамках досудебного расследования единовременно задержано 10 человек», – заявили в пресс-службе ведомства.
Фигуранты дела подозреваются в создании экстремистской группы, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. В ходе обысков правоохранители изъяли огнестрельное оружие, наркотики и религиозную литературу.
Кроме того, силовики пресекли деятельность трех подпольных учебных центров для детей и подростков, организованных задержанными. В КНБ подчеркнули, что некоторые члены группировки уже имеют судимости за террористические и общеуголовные преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти Литвы закрыли центры выдачи виз в Казахстане из-за угрозы терроризма.
Летом министерство энергетики республики обязало недропользователей подготовить площадки для размещения морских оперативных штабов по борьбе с терроризмом.
В прошлом году сотрудники Комитета национальной безопасности задержали в четырех городах страны шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма и призывах к свержению светского строя.