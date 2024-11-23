Введена уголовная ответственность за подложные налоговые декларации

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно новым нормам, подложными считаются документы, содержащие ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче имущественных прав, передает ТАСС. Наказываемая деятельность связана с использованием подставных юрлиц или незаконно полученных личных данных.

Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или четырех лет принудительных работ. Максимальная санкция – четыре года заключения со штрафом до 80 тыс. рублей. При совершении преступления группой лиц или с целью получения особо крупного дохода наказание может достигать семи лет тюрьмы со штрафом до 800 тыс. рублей.

Инициатива закона принадлежит депутатам от «Единой России» и ЛДПР. Закон направлен на борьбу с налоговыми вычетами по подложным документам, ущерб от которых в 2021 году оценен в 1 трлн рублей. Из пояснительной записки следует, что прежние законы не охватывали такие преступные схемы.

Ранее в субботу Путин подписал закон о введении штрафов за пропаганду чайлдфри и ввел штрафы за подделку документов для организации незаконной миграции.