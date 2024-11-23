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Введена уголовная ответственность за подложные налоговые декларации
В России вводится уголовная ответственность за подачу подложных налоговых деклараций и счетов-фактур, президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Согласно новым нормам, подложными считаются документы, содержащие ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче имущественных прав, передает ТАСС. Наказываемая деятельность связана с использованием подставных юрлиц или незаконно полученных личных данных.
Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или четырех лет принудительных работ. Максимальная санкция – четыре года заключения со штрафом до 80 тыс. рублей. При совершении преступления группой лиц или с целью получения особо крупного дохода наказание может достигать семи лет тюрьмы со штрафом до 800 тыс. рублей.
Инициатива закона принадлежит депутатам от «Единой России» и ЛДПР. Закон направлен на борьбу с налоговыми вычетами по подложным документам, ущерб от которых в 2021 году оценен в 1 трлн рублей. Из пояснительной записки следует, что прежние законы не охватывали такие преступные схемы.
Ранее в субботу Путин подписал закон о введении штрафов за пропаганду чайлдфри и ввел штрафы за подделку документов для организации незаконной миграции.