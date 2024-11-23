Путин ввел штрафы за подделку документов для организации незаконной миграции

Tекст: Валерия Городецкая

Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях и выделяет в отдельный состав действия, связанные с подделкой, использованием, передачей либо сбытом документов, штампов, печатей или бланков, если они совершаются для организации незаконной миграции, передает ТАСС. Среди таких действий также указаны нарушения иностранцем правил въезда в Россию, передвижения по стране, миграционного учета или выбора места жительства.

Новые штрафные санкции для юридических лиц составят от 5 до 10 млн рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения. В случае рецидива сумма штрафа увеличится до 10-60 млн рублей, также с конфискацией.

Ранее Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, признается отягчающим обстоятельством. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что с 2015 года количество нелегальных мигрантов в России сократилось в четыре раза, а число депортированных выросло в полтора раза.