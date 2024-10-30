МВД: Количество нелегальных мигрантов в России с 2015 года сократилось в четыре раза

Tекст: Александра Юдина

По его словам, за период с 2015 года число иностранных граждан, незаконно находящихся в России, уменьшилось в четыре раза, передает ТАСС.

Кроме того, Колокольцев отметил, что количество депортированных иностранцев увеличилось в полтора раза. Глава МВД уточнил, что на 15% возросло число депортаций за нарушение режима пребывания.

По данным министерства, 34 тыс. мигрантов были вынуждены сократить срок временного нахождения на территории России, в то время как для 180 тыс. человек была ограничена возможность въезда в страну.

Летом Колокольцев сообщал, что число преступлений, связанных с незаконной миграцией, на территории России удвоилось за первое полугодие 2024 года.

Правительство ранее ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет. Кроме того, в России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году, оставив 5,5 тыс. разрешений.