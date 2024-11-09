В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Путин подписал законы против нелегальной миграции
Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.
Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, признается отягчающим обстоятельством. Этим законом статья 63 УК дополняется новым пунктом «т», передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин подписал закон об ужесточении наказаний за организацию незаконной миграции. Статья 322.1 «Организация незаконной миграции» дополняется новой частью 3. В ней указывается, что организация незаконной миграции, осуществленная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, также является особо тяжким преступлением. За него грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф на сумму 3 млн – 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, а также запрет на срок до десяти лет занимать определенные должности.
Кроме того, устанавливаются новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции – совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета. Ужесточается уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.
Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Закон дополняет перечень преступлений, указанных в статье 322.1 УК.
Также Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта становится решение генпрокурора или его заместителя.
Соответствующие документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, Путин также подписал закон, запрещающий передачу прав и обязанностей по проведению экзаменов для мигрантов третьим лицам. На заседании «Валдая» Путин заявил, что миграционная политика должна быть ориентирована на интересы граждан России, а приезжающие должны знать и соблюдать российские законы.