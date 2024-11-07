Путин заявил о важности учитывать интересы россиян в миграционной политике

Tекст: Денис Тельманов

Российские власти должны ориентироваться прежде всего на интересы собственных граждан в вопросах миграционной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионого клуба «Валдай», передает РИА Новости.



«А мы думать должны, прежде всего, конечно, об интересах граждан РФ. Это совершенно очевидная вещь. Я хочу, чтобы меня в регионах Российской Федерации коллеги мои, руководители регионов, услышали. Так же, как и правоохранительные органы», – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул важность координации действий с регионами, а также с правоохранительными органами, которые играют ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательства в области миграции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия прибегает к применению силы исключительно в ответ на агрессию оппонентов и будет предпринимать все меры для защиты страны и ее граждан, если другие аргументы не работают.

Он отметил, что Россия неоднократно останавливала тех, кто стремился к мировому господству, и подчеркнул, что так будет и впредь. Путин также подчеркнул, что страны НАТО спровоцировали госпереворот на Украине и начало конфликта в Донбассе, что вынудило Россию принять ответные меры.

