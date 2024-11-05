Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.10 комментариев
Путин предложил ввести единый стандарт уровней знания русского языка мигрантами
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка предложил создать единый стандарт знания русского языка для мигрантов, с учетом профессиональных и социальных норм.
Он подчеркнул необходимость определения уровней владения языком, учитывая реальные потребности при трудоустройстве и общении в повседневной жизни, говорится в Telegram-канале Кремля.
«Общие правила в части знания языка нужны для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни с учетом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения», - сказал Путин.
Путин также отметил важность создания федерального алгоритма работы с детьми мигрантов, которые не владеют или плохо знают русский язык. «Прошу коллег представить соответствующие предложения», – сказал Путин, обращаясь к участникам заседания, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что этот шаг поможет улучшить интеграцию мигрантов в российское общество и повысит их профессиональную востребованность.
Ранее Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов, а Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость этих экзаменов для иностранных граждан.