Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Минобрнауки предложило цены на экзамены для мигрантов
Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость экзаменов для иностранных граждан.
Экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для целей приобретения гражданства РФ будут стоить 2950 рублей каждый, следует из проекта постановления, передает ТАСС.
Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства составит 5900 рублей. В проекте также указано, что экзамены для получения разрешения на работу или патента обойдутся в 3800 рублей.
Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем уточняется, что нововведение касается услуг по проведению экзаменов, необходимых для иностранцев, желающих получить статус в России.
Ранее Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения в УК и УПК России в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции помогут снизить преступность в сфере незаконной миграции.