Путин запретил посредничество при проведении экзаменов для мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов, передает ТАСС. Документ вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Теперь мигранты, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или патент, обязаны сдавать экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ исключительно в государственных учреждениях, включенных в перечень, установленный правительством.

Ранее принимать экзамены могли сторонние организации, но с новыми поправками это право предоставляется только госучреждениям. При этом для информационного и технического обеспечения экзаменов госучреждения смогут привлекать подведомственные структуры.

Правительство будет заниматься добавлением госучреждений в перечень экзаменаторов и определением порядка его ведения. Предложения о включении новых учреждений будут приниматься от Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором. Также кабмин определит размер платы за проведение экзаменов для мигрантов.

Ранее на заседании Госдумы была принята поправка, согласно которой только государственные учреждения могут проводить экзамены для мигрантов и выдавать им сертификаты. Министерство образования и науки подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость экзаменов для иностранных граждан.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка предложил создать единый стандарт знания русского языка для мигрантов, с учетом профессиональных и социальных норм.