Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Власти Абу-Даби приостановили работу газового комплекса «Хабшан» после обстрела
Работа газового комплекса «Хабшан» в Абу-Даби приостановлена из-за пожара, вызванного падением обломков, сообщила пресс-служба правительства эмирата.
Работа газового комплекса «Хабшан» в Абу-Даби была приостановлена после того, как на объект упали обломки, передает РИА «Новости».
«Власти Абу-Даби подтверждают инцидент с падением обломков на газовом объекте «Хабшан» после успешного перехвата их системами ПВО. Работа объекта приостановлена на время тушения пожара», – говорится в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ОАЭ перехватили ракету, запущенную из Ирана, над Абу-Даби.
В промышленной зоне Абу-Даби после перехвата баллистической ракеты загорелись три объекта и были ранены шесть человек.
Алюминиевый завод Emirates Global Aluminum в районе Ат-Тауил в Абу-Даби получил серьезные повреждения после падения обломков ракеты и пострадали шесть сотрудников.