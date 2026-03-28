Обломки ракеты ранили шесть человек в промзоне Абу-Даби

В Абу-Даби шесть человек пострадали при падении обломков баллистической ракеты

Tекст: Мария Иванова

Возгорание в промышленной зоне Абу-Даби произошло из-за падения обломков баллистической ракеты, передает РИА «Новости».

В заявлении пресс-центра эмирата говорится: «В результате падения осколков в районе экономической зоны Халифа в Абу-Даби (КИЗАД) после успешного перехвата баллистической ракеты средствами ПВО компетентные органы подтверждают, что в результате происшествия возник третий очаг возгорания».

Уточняется, что все три пожара были ликвидированы, однако работы на месте продолжаются.

В документе отмечается, что еще один гражданин Пакистана получил ранения. Таким образом, общее число пострадавших достигло шести человек. По данным властей, характер повреждений у пострадавших оценивается как от легких до средней степени тяжести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в промышленной зоне Эр-Рувайс в Абу-Даби после удара иранского беспилотника возник пожар.

Ранее в Абу-Даби при падении обломков воздушных целей после работы ПВО по меньшей мере два человека пострадали.

Минобороны ОАЭ 28 февраля подтвердило гибель человека в жилом районе Абу-Даби от фрагментов перехваченной иранской ракеты.