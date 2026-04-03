Ученые открыли защиту сердца от алкоголя с помощью водорослей

Российские ученые нашли защищающий сердце при алкоголизме природный антиоксидант

Tекст: Мария Иванова

Российские биофизики из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино выяснили, что природный антиоксидант астаксантин из водорослей восстанавливает функциональную активность митохондрий в сердечной мышце при хроническом алкоголизме, передает ТАСС.

Ученые отмечают, что длительное и частое употребление спиртного приводит к массовому повреждению митохондрий, сбоям сердечного ритма и гибели клеток миокарда. Это ведет к развитию аритмии, гипертонии, ишемии и кетоацидоза.

Исследователи изучили действие астаксантина на сердце крыс с тяжелыми формами алкогольной зависимости. Добавление антиоксиданта в корм привело к восстановлению дыхательной активности митохондрий, нормализации их структуры и баланса ионов кальция, играющих ключевую роль в работе этих клеточных «энергостанций». Прием астаксантина также предотвратил характерные повреждения тканей сердца, которые обычно вызывает алкоголь.

«В отличие от синтетических антиоксидантов, астаксантин обладает уникальной способностью проникать в мембраны митохондрий, что делает его идеальным для терапии связанных с ними болезней», – пояснила старший научный сотрудник ИТЭБ РАН Юлия Бабурина. По ее словам, результаты опытов позволяют рассматривать астаксантин как перспективное средство для профилактики и лечения кардиомиопатий у пациентов с алкоголизмом. Исследователи подчеркнули, что это вещество уже присутствует в биодобавках и продуктах питания, что облегчает перенос фундаментальных данных в клиническую практику.

