    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    11 октября 2025, 02:45 • Новости дня

    Терапевт Игнатикова назвала самые полезные сезонные ягоды

    Терапевт Игнатикова назвала самые полезные осенние ягоды

    Tекст: Ирма Каплан

    Осенние дикорастущие ягоды обладают особым составом, содержащим витамины, минеральные вещества и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье человека и укрепляют иммунитет, рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

    Она отметила, что все ягоды богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и минорными соединениями, необходимыми для организма. При этом дикорастущие ягоды полезнее сортовых разновидностей.

    Особое значение для здоровья имеют компоненты, зависящие от цвета плодов.

    «В желтых ягодах – рябине, облепихе содержится бета-каротин. Это – антиоксидант, это – провитамин А. Антоцианами, например, больше насыщена черноплодная рябина, черника, жимолость. Они такого черного цвета. Красные ягоды, в частности, брусника или клюква содержат такое вещество, как бензойная кислота, которая обладает выраженным противомикробным эффектом, улучшают микробиоту кишечника, борются, в том числе, то есть полезны при заболеваниях кишечника и мочевыводящей системы», – рассказала Игнатикова радио в эфире Sputnik.

    Шиповник ценится за высокое содержание витамина С, но этот витамин разрушается при длительном хранении и нагревании. Она рекомендовала варить шиповник под крышкой или хранить ягоды как можно меньше, чтобы сохранить их ценные свойства. Это же относится и к замороженным ягодам.

    Врач также выделила боярышник, который обладает успокаивающим действием и поддерживает сердечную мышцу. По ее словам, антиоксиданты в ягодах помогают бороться с оксидативным стрессом и уменьшают воспаление, однако не могут заменить лекарственные препараты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нутрициолог Гузман рассказала об опасности ягоды шелковицы, которая может вызвать расстройство желудка и вздутие живота, а также усугубить течение хронических заболеваний, связанных с уровнем сахара, давлением или пищеварением. А нутрициолог Пырьева объяснила, почему клубника и шиповник псевдоягоды.

    10 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»

    Эксперт Кнутов: Украинский «Фламинго» имеет конструкцию крылатой ракеты прошлого века

    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что комплекс «Панцирь» сбил «Фламинго», – очень хороший сигнал. Система ПВО России уже сейчас готова к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Сети опубликовали первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго».

    «Фламинго» – своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Двигатель «Фламинго» по одной версии – чешский, по другой – производился на заводе «Мотор Сич» в советское время. Система наведения управляется с помощью GPS – то есть достаточно простая. Поэтому Украина пошла по пути приобретения готовых блоков китайского производства», – продолжил собеседник.

    По его оценкам, фактически речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», – подчеркнул аналитик. При это Кнутов уточнил, что боевая часть «Фламинго» – порядка одной тонны, что делает ее действительно разрушительной.

    «Однако ее применение не скажется на боевых действиях. Противник будет стремиться работать ракетами по российскому глубокому тылу. Цель Киева – воздействовать, причем больше психологически, на наше население: вызвать недовольство и возмущение, чтобы граждане России затребовали заключения мирного соглашения, в том числе на условиях Украины», – уточнил специалист.

    Есть косвенные данные, согласно которым украинская сторона произвела больше сотни таких боеприпасов. Одна из попыток запуска уже была пресечена российскими военными, отметил эксперт. «Наши бойцы вычислили колонну ВСУ, ударили по ней «Искандерами», а затем добили «Геранями». В результате операция противника по применению «Фламинго» была отложена благодаря своевременной работе нашей разведки», – рассказал специалист.

    «Кроме того, ВС России продолжают выполнять задачу по уничтожению цехов и различных заводов, где противник производит ракеты и беспилотники большой дальности. То есть мы работаем на упреждение», – акцентировал Кнутов. По его прогнозам, украинская сторона тем не менее будет пытаться наносить удары – и одиночные, и комбинированные, и групповые.

    «То, что система ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук», сбила «Фламинго – очень хороший сигнал. Это значит, что серьезно дорабатывать программные алгоритмы не придется. Мы уже сейчас готовы к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», – подчеркнул аналитик.

    «Ракета оказалась тихоходной (600 км/ч) и «пузатой» с движком от чешского «Альбатроса» Л-39. Начинка – китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200», – отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.

    Ранее в Сети появились первые снимки обломков «новейшей» украинской крылатой ракеты «Фламинго». Их опубликовал военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, в том числе детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», – пишет Федоров в публикации. По его информации, ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России. В каком регионе это произошло, не уточняется.

    На одном из обломков обнаружили ошибку, допущенную украинскими инженерами, подписавшими шильдик. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На прикрепленной табличке есть надпись о степени защиты, что по-украински должно быть написано «ступінь захисту», однако там значится – «ступень захисту». «Украинские каналы уже во всю верещат о «российском вбросе», и что никакую «Фламинго» Россия не сбивала», – заметили они.

    Напомним, в середине августа фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго». Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion.

    Владимир Зеленский заявлял, что ракета может лететь на расстояние до трех тысяч км. В августе он сообщал, что уже прошли испытания «Фламинго», но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – говорил Зеленский.

    10 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана

    Путин: Между Россией и Азербайджаном был эмоциональный кризис в отношениях

    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана
    @ Артем Герасимов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с гибелью самолета вызвал эмоциональное напряжение между Россией и Азербайджаном, однако серьезного межгосударственного кризиса не возникло.

    Президент России Владимир Путин заявил, что между Россией и Азербайджаном не было межгосударственного кризиса, передает РИА «Новости».

    «Я бы не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений. Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием – гибелью самолета и пассажиров, нам нужно было время, чтобы разобраться», – заявил Путин.

    «Я надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдем дальше», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ Путин и Алиев дружески обнялись.

    10 октября 2025, 18:55 • Видео
    «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

    Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    10 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в спецоперации на стороне России

    Жителя Узбекистана, участвовавшего в СВО, приговорили к трем годам за наемничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Пахтачийский районный суд Самаркандской области вынес приговор местному жителю, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины, приговорив его к лишению свободы.

    Как сообщает ТАСС, 27-летний мужчина из Узбекистана был признан виновным по статье о наемничестве за участие в боевых действиях на стороне России против Украины.

    Согласно материалам суда, в 2019 году он приехал в Россию на заработки, а в 2021 году был осужден в Челябинской области за незаконный оборот наркотиков и отбывал срок в колонии строгого режима.

    В 2024 году, по его словам, он согласился участвовать в военных действиях против Украины по предложению правоохранительных органов, рассчитывая на освобождение, получение российского гражданства и денежное вознаграждение.

    После освобождения мужчина прошел военную подготовку в Луганске и воевал в составе российских войск в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях, где получил ранение и был госпитализирован.

    Вернувшись в марте 2025 года в Узбекистан, он добровольно явился в отдел внутренних дел. Суд приговорил его к трем годам заключения по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадец Дилан Мордант получил четырнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима в России за участие в боях на стороне ВСУ.

    Грузинский наемник Михаил Поладашвили признан виновным в наемничестве и приговорен к 14 годам строгого режима. Срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлен по решению суда в Москве.

    10 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Сальдо сообщил о бегстве киевской «власти» с Херсонщины

    Сальдо заявил о переезде киевской администрации с Херсонщины в Николаев

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Владимир Сальдо отметил, что эвакуация граждан с правобережья Херсонской области не проводится, несмотря на уход администрации.

    О бегстве киевской администрации с правобережья Херсонской области в Николаев сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает ТАСС. По его словам, они фактически покинули регион и скрываются теперь в Николаеве. По его словам, украинские чиновники не занимаются эвакуацией мирных жителей с подконтрольной им территории.

    «Киевская «власть» фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по цеху производства беспилотников ВСУ в районе Херсона. Местные жители в Херсоне и Запорожье сообщают российским военным адреса домов, где прячутся подразделения ВСУ.

    В третью годовщину референдума о присоединении к России глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил уверенность жителей в правильности решения о присоединении к России.

    10 октября 2025, 23:09 • Новости дня
    Renault попала в перечень компаний с особыми экономическими мерами

    Tекст: Ирма Каплан

    Французская автомобильная компания Renault добавлена российским правительством в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    «Дополнить перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры <...> пунктом 75 следующего содержания: «75. RENAULT SAS/PEHO САС (Франция)», – сказано в постановлении правительства №1545 от 6 октября, которое опубликовано на официальном портале правовых актов.

    Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным и требует внесения изменений в постановление правительства №851 от 11 мая 2022 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, июне первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault лишить себя возможности вернуться в Россию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    В сентябре  автоконцерн Renault подал заявку на товарный знак Reno для автомобилей, но получил предварительный отказ из-за несоответствия указанных регистрационных данных.

    10 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о рывке ВС России и заходе в Константиновку ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская армия, совершив рывок, вошла в Константиновку Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на окраины данного населенного пункта», – рассказал он РИА «Новости» сославшись на свои источники.

    По словам Марочко, ожесточенные бои идут на восточных окраинах Константиновки, поэтому говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    11 октября 2025, 00:24 • Новости дня
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Тотальный кризис демократии, при котором мнение французов больше не учитывается, – вот, о чем говорит переназначение Себастьена Лекорню на пост премьер-министра Франции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии – мнение французов больше не учитывается», – написала она в Telegram-канале.

    Напомним, вечером пятницы Елисейский дворец вечером пятницы объявил в пресс-релизе, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставка Лекорню привела к усилению политического кризиса во Франции, поэтому Макрон поручил ушедшему в отставку Себастьяну Лекорню начать переговоры о формировании нового правительства. При этом большинство французов выразили поддержку идее досрочной отставки Макрона.

    10 октября 2025, 22:40 • Новости дня
    Сборная России одержала первую победу над соперниками из Ирана в истории встреч

    Россия одержала победу над Ираном в товарищеском матче на «Волгоград-Арене»

    Tекст: Ирма Каплан

    На стадионе «Волгоград-Арена» с рекордным числом зрителей в 42 387 человек российские футболисты впервые обыграли Иран со счетом 2:1. Ранее рекорд посещаемости «Волгоград-Арены» держался с чемпионата мира 2018 года, когда матч Япония – Польша посетили 42 189 человек.

    Сборная России по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2:1 в товарищеском матче, передает ТАСС.

    Голы в составе российской сборной забили Дмитрий Воробьев на 22-й минуте и Алексей Батраков на 70-й. За Иран отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде на 48-й минуте.

    В этой встрече за сборную России дебютировали полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров и защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев. Результат матча будет учитываться в рейтинге ФИФА, где россияне занимают 33-ю строчку, а иранцы – на 21-м месте.

    Сборная России впервые одержала победу над Ираном в истории личных встреч. До этого команды дважды играли вничью, а однажды победу праздновали футболисты Ирана.

    Следующий матч российская сборная проведет 14 октября против команды Боливии на «ВТБ-Арене» в Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, футболисты сборной России в сентябре забили четыре гола в ворота Катара и одержали убедительную победу.

    10 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Дело возбуждено после гибели двух человек от взрыва боеприпаса в Волгоградской области

    При взрыве боеприпаса в Волгоградской области погибли два человека

    Tекст: Ирма Каплан

    По факту гибели двух человек в Ленинском районе Волгоградской области при взрыве снаряда в гараже Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России по региону возбуждено уголовное дело.

    Как уточнили в региональном управлении СК России, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

    «Несколько часов назад в одном из частных домовладений поселка Степной Ленинского района произошел хлопок, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы и был госпитализирован», – сообщили в ведомстве.

    По предварительной информации, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса, который, вероятно, был найден в ходе незаконных поисковых работ.

    В момент происшествия двое мужчин, включая владельца дома, разбирали снаряд с целью последующей сдачи его в пункт приема металлолома.

    Следственно-оперативная группа и криминалисты регионального управления СКР работают на месте, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

    По данным ТАСС со ссылкой на областной комитет здравоохранения, при взрыве боеприпаса пострадали дети.

    «Да, троих детей с острой реакцией на стресс обследуют», – сказали в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, несовершеннолетний в Волгограде погиб во время хлопка в квартире, по предварительным данным, причиной трагедии стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

    11 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Невероятной мощи удар молнии зафиксировали над Адлером
    Невероятной мощи удар молнии зафиксировали над Адлером
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Балканский циклон «Барбара» за сутки обрушил на черноморское побережье Кавказа 80% октябрьской нормы осадков, а до конца недели ожидается еще месячная норма экстремальных ливней, рассказал в Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

    Он отметил, что в регионе едва ли не все возможные времена года разом. В горах Сочи на высоте от двух тысяч метров выпал снег, а на территории курорта сразу три времени года: на побережье – лето, в долинах – разноцветная осень, а на вершинах –  настоящая зима.

    «Интересный факт! Около Адлера над горами в 01.35 мск зафиксирован разряд молнии силой тока 376 килоампер, который можно было воспринять за работу объектовой ПВО. Кроме этого, произошла еще целая серия молний силой тока более 100-200 килоампер. Как правило, сила тока молний составляет 20-30 килоампер», – поделился метеоролог Тишковец.

    Как уточнили в Telegram-канале «Любимый Сочи», обычная молния – это 20–30 кА. Кроме того, 19 сентября там же же фиксировали молнию 215 кА, а в 2024 году 18 октября, в районе Сириуса была серия до 335 кА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Алексинском районе Тульской области три человека погибли, еще две женщины попали в больницу с травмами после удара молнии. В результате сильной грозы в селе Первое Туркменево Баймакского района Башкирии погиб табун лошадей, находившихся у линии электропередачи.

    10 октября 2025, 22:30 • Новости дня
    В Денежном переулке в Москве потушили возгорание вентиляционного оборудования

    В Денежном переулке в Москве ликвидировано возгорание вентиляции

    Tекст: Ирма Каплан

    Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в центре Москвы в пристройке к двухэтажному административному зданию, сообщили в столичном управлении МЧС России.

    «В Денежном переулке произошло загорание оборудования вентиляции в пристройке к двухэтажному административному зданию. Посетители самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений», – сказано в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что пожар ликвидирован, площадь его составила 20 кв. м, пострадавших нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Покровке произошел пожар в здании, признанном объектом культурного наследия, где располагались офисы, паб и стоматология.

    11 октября 2025, 00:52 • Новости дня
    Огонь охватил пятиэтажку на площади 2 тыс. кв. м в городе Сосновоборске

    Tекст: Ирма Каплан

    Жилую пятиэтажку тушат в городе Сосновоборске Красноярского края после того, как загорелась одна из квартир, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

    «В 02.03 (22.03 10.10.2025 мск) 11.10.2025 поступило сообщение о загорании квартиры в  Сосновоборске. Площадь пожара две тыс. кв. м», – сообщили в ведомстве.

    Там уточнили, что с огнем борются 58 человек, привлечено 18 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС России по Красноярскому краю 41 человек и 11 единиц техники.

    В Telegram-канале МЧС России уточнили, что в городе Сосновоборске загорелась квартира в пятиэтажке, из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Огонь быстро распространился на кровлю.

    На месте работают 41 специалист и 11 единиц техники. Информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы столичные огнеборцы ликвидировали пожар в центре Москвы в пристройке к двухэтажному административному зданию.

    10 октября 2025, 23:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации дронов ВСУ над Ростовской областью

    Tекст: Ирма Каплан

    Силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы, сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, над водами Черного моря утром в пятницу дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников, сообщило Минобороны.


    10 октября 2025, 22:20 • Новости дня
    Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Саратова (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, чуть ранее волгоградский аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, над водами Черного моря утром в пятницу дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников, сообщило Минобороны.


    11 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    Росстат представил данные по снижению цен на продукты в сентябре
    Росстат представил данные по снижению цен на продукты в сентябре
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В сентябре 2025 года овощи стали дешевле, при этом морковь и картофель продемонстрировали максимальное снижение среди продуктов питания, следует из материалов Росстата.

    Согласно данным, опубликованным Росстатом, в сентябре 2025 года цены на морковь в России снизились на 16,6%, на картофель – на 15,2%, на репчатый лук – на 14,8%. В целом плодоовощная продукция за этот период подешевела на 3,5%.

    Дополнительно отмечалось снижение цен на белокочанную капусту – на 12,8%, столовую свеклу – на 12,3%, яблоки – на 12%, виноград – на 9,9%. В то же время выросли цены на помидоры (на 22,7%), сладкий перец (на 7,5%), апельсины (на 4,9%) и бананы (на 3,5%).

    Также снизилась стоимость икры лососевых рыб на 1,2%. Одновременно кальмары мороженые подорожали на 1,2%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых) – на 0,6%, консервы рыбные в масле – на 0,5%.

    В мясной группе снижение зафиксировано на мясо индейки (на 0,4%) и баранину (на 0,3%). При этом подорожали печень говяжья и свиная (на 1,7%), мясо кур (на 1,6%), говядина (на 1,1%), свинина (на 1%), фарш и консервы мясные (на 0,9%), мясокопчености (на 0,8%), сосиски, сардельки, колбасы вареные (на 0,7%), колбасы полукопченые и варено-копченые, кулинарные изделия из птицы (на 0,5%).

    Также отмечено удешевление оливкового масла (на 2,8%), сгущенного молока и какао (на 0,7%), риса, соли, черного чая и йогурта (на 0,5%).

    При этом выросли цены на куриные яйца (на 4,4%), жевательную резинку (на 2%), сухие супы (на 1,3%), гречневую крупу, кофе, хлеб пшеничный, услуги общественного питания (на 0,9%), мед (на 0,8%), национальные сыры, ржаной хлеб, сдобную выпечку, торты, приправы и специи (на 0,7%), ультрапастеризованное молоко, сахар-песок, крепленые вина (на 0,6%).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России стоимость говядины и баранины демонстрирует опережающий рост по сравнению с курятиной и свининой, чему способствуют высокие издержки и снижение поголовья.

