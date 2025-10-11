На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».35 комментариев
Терапевт Игнатикова назвала самые полезные сезонные ягоды
Терапевт Игнатикова назвала самые полезные осенние ягоды
Осенние дикорастущие ягоды обладают особым составом, содержащим витамины, минеральные вещества и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье человека и укрепляют иммунитет, рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.
Она отметила, что все ягоды богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и минорными соединениями, необходимыми для организма. При этом дикорастущие ягоды полезнее сортовых разновидностей.
Особое значение для здоровья имеют компоненты, зависящие от цвета плодов.
«В желтых ягодах – рябине, облепихе содержится бета-каротин. Это – антиоксидант, это – провитамин А. Антоцианами, например, больше насыщена черноплодная рябина, черника, жимолость. Они такого черного цвета. Красные ягоды, в частности, брусника или клюква содержат такое вещество, как бензойная кислота, которая обладает выраженным противомикробным эффектом, улучшают микробиоту кишечника, борются, в том числе, то есть полезны при заболеваниях кишечника и мочевыводящей системы», – рассказала Игнатикова радио в эфире Sputnik.
Шиповник ценится за высокое содержание витамина С, но этот витамин разрушается при длительном хранении и нагревании. Она рекомендовала варить шиповник под крышкой или хранить ягоды как можно меньше, чтобы сохранить их ценные свойства. Это же относится и к замороженным ягодам.
Врач также выделила боярышник, который обладает успокаивающим действием и поддерживает сердечную мышцу. По ее словам, антиоксиданты в ягодах помогают бороться с оксидативным стрессом и уменьшают воспаление, однако не могут заменить лекарственные препараты.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нутрициолог Гузман рассказала об опасности ягоды шелковицы, которая может вызвать расстройство желудка и вздутие живота, а также усугубить течение хронических заболеваний, связанных с уровнем сахара, давлением или пищеварением. А нутрициолог Пырьева объяснила, почему клубника и шиповник псевдоягоды.