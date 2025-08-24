  • Новость часаСилы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ
    США начали ледокольную гонку с Россией
    Военкор выдвинул версию гибели замкомандира украинской эскадрильи «Призрак Киева»
    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда
    Путин удивился должности девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    Российские войска подошли к окраинам Купянска
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон ВСУ «Птицы Мадьяра»
    В Армении прошли митинги у российской базы в Гюмри
    Экс-офицер ВСУ рассказал о критическом состоянии бригад на фронте
    МВД: Блогер Маркарян во время задержания прятался в багажнике
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    9 комментариев
    24 августа 2025, 07:17 • Новости дня

    Нутрициолог Пырьева объяснила, почему клубника и шиповник псевдоягоды

    Tекст: Ирма Каплан

    С точки зрения ботаники, плоды клубники, земляники и шиповника формируются не только из цветка, что отличает их от настоящих ягод, рассказала руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

    «Есть псевдоягоды, например, к которым относятся шиповник, земляника, клубника… Потому что ягода завязывается из цветка, а псевдоягода может наряду с цветком при формировании плода включать и другие части», – рассказала она РИА «Новости».

    Пырьева уточнила, что к псевдоягодам можно отнести арбуз, тыкву и дыню, так как ягода предусматривает более тонкую и съедобную оболочку, а у перечисленных плодов оболочка твердая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ягода шелковица может вызвать расстройство желудка и вздутие живота, а также усугубить течение хронических заболеваний, связанных с уровнем сахара, давлением или пищеварением, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.


    23 августа 2025, 21:39 • Новости дня
    В Армении прошли митинги у российской базы в Гюмри

    В Гюмри прошли акции за и против присутствия в Армении российской базы

    Tекст: Вера Басилая

    В Гюмри в один день прошли две акции: одни требовали вывода российской военной базы из Армении, другие выступали за ее сохранение как гарантию безопасности.

    Митинги у 102-й российской военной базы в Гюмри прошли 23 августа, передает RT. Организаторы акции против российского военного присутствия, партия «Во имя Республики», потребовали вывода военнослужащих с территории страны. Участнкики акции против военной базы выкрикивали оскорбления в адрес России и проукраинские лозунги.

    По данным члена совета АНО «Евразия» Мики Бадаляна, на мероприятие пришли 32 человека, большинство из которых пенсионеры. Он отметил, что акция готовилась месяц, но собрала немного участников.

    Параллельно блок «Мать Армения» организовал встречный митинг в поддержку российской базы, передает Sputnik Армения.

    Лидер блока Андраник Теванян заявил, что защита 102-й базы и российско-армянских отношений – гарант безопасности Армении. Он связал свои действия с планами прозападных сил, которые, по его мнению, стремятся ослабить российское влияние и уничтожить символы армянской независимости.

    Полиция не позволила сторонникам российского военного присутствия в количестве порядка 200 человек провести митинг у основного входа на базу, чтобы избежать столкновений с противниками. Мероприятие было перенесено к другому входу.

    Глава Союза армян России заявил о неспособности Запада обеспечить безопасность Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что присутствие российской военной базы в стране отвечает интересам безопасности Армении.

    В МИД России сообщили, что сигналов от Еревана о возможном выводе российской военной базы не поступало.

    Комментарии (11)
    23 августа 2025, 17:48 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Владимир Зеленский вновь подтвердил свою готовность к встрече с Владимиром Путиным «в любом формате», передает РИА «Новости». Об этом он написал в своем Telegram-канале, обвинив Россию в якобы затягивании переговорного процесса.

    Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва открыта для обсуждения с Киевом политических аспектов урегулирования и может работать в любых форматах. По его словам, Россия выдвигала предложение о создании трех рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, однако не получила на это ответа от Киева.

    Лавров также подчеркнул, что возможная трехсторонняя встреча должна быть тщательно подготовлена, чтобы не ухудшить ситуацию. Российская сторона по-прежнему ждет конкретных шагов от украинских властей.

    Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. МИД Украины заявил о готовности Зеленского обсудить территориальный вопрос с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Лавров также подчеркнул, что Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести переговоры с российским лидером и до сих пор не отменил указ, запрещающий такие контакты.

    МИД России отметил отсутствие планов по встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (14)
    23 августа 2025, 17:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 03:58 • Новости дня
    Силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ
    @ Telegram-канал "Курская АЭС"

    Tекст: Ирма Каплан

    При падении сбитого силами ПВО рядом с Курской АЭС боевого дрона ВСУ сдетонировало прикрепленное к нему взрывное устройство, началось локальное возгорание, сообщила пресс-служба электростанции в Telegram-канале.

    «Двадцать четвертого августа в 00.26 по московскому времени рядом с Курской АЭС  работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами», – сказано в посте.

    Там уточнили, что в результате произошедшего блок N3 был разгружен на 50%, при происшествии никто не пострадал.

    «В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», – добавили на АЭС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове заявил, что все объекты в Курской области и других приграничных областях, поврежденные в результате боевых действий, будут восстановлены.

    Ветеран спецоперации, сотрудник Курской АЭС Илья Хорохонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как бокс помог ему во время боевых действий и помогает при возвращении в мирную жизнь после тяжелого ранения.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 00:31 • Новости дня
    Силы ПВО за 6,5 часов уничтожили над регионами России более 50 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.

    «В период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря», – сказано в посте.

    Напомним, из-за ограничений полетов порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов. Ограничения вводятся для безопасности полетов из-за прямой или потенциальной угрозы дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.


    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 16:39 • Новости дня
    Рогов опроверг слова Зеленского о флаге Украины в новых регионах

    Рогов назвал ложью слова Зеленского о поддержке флага Украины в новых регионах

    Рогов опроверг слова Зеленского о флаге Украины в новых регионах
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о том, что жители новых российских регионов берегут украинский флаг, являются ложью, заявил Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, назвал ложью слова Владимира Зеленского о том, что люди в новых российских регионах якобы берегут украинский флаг, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что, по его мнению, никто не относится с уважением к украинскому флагу, поскольку он символизирует для жителей этих территорий долгие годы унижения и грабежа со стороны киевского режима.

    «Зеленский живет в мире каких-то иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины, когда киевский режим грабил наши регионы, выводил активы и перекидывал на развитие регионов Галиции на западной Украине», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что с 2014 года сине-желтый флаг стал для жителей этих регионов символом беззакония, преступлений и горя. По мнению Рогова, Зеленский продолжает вводить в заблуждение общественность, поскольку «врет в очередной раз».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что День Государственного флага России стал для жителей новых регионов символом воссоединения с Россией.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 10:19 • Новости дня
    Евросоюз с начала года перевел Киеву 10,1 млрд евро доходов России

    Tекст: Евгения Караваева

    С начала года Киев получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Европейский союз с января по июль перевел на Украину 10,1 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов Центрального банка России, пишет ТАСС cо ссылкой на Welt am Sonntag и данные Еврокомиссии.

    Средства направляются для поддержки как военных, так и гражданских проектов на Украине. В январе украинское правительство получило 3 млрд евро, в апреле – 3,1 млрд евро, а в марте, мае, июне и июле по 1 млрд евро.

    Некоторые европейские политики предлагают предоставить Киеву доступ ко всем российским активам, а не только к процентам, однако экономисты опасаются, что такой шаг может привести к негативным последствиям для мировой финансовой системы.

    Еврокомиссия 11 августа получила третий транш доходов от инвестиций замороженных российских активов – 1,6 млрд евро. Еврокомиссия ранее поясняла, что 95% этих средств направят на выплату международных кредитов Украины, а 5% – на военные нужды страны, включая поставки оружия через Европейский фонд мира.

    Общий объем замороженных российских суверенных активов на территории ЕС оценивается примерно в 200 млрд евро, основная их часть размещена на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 20:08 • Новости дня
    Венгерский скейтбордист опроверг миф Запада о «злых русских»

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский скейтбордист Лайош Петраньи, участвующий в международном турнире в Москве, отметил удивительную дружелюбность местных жителей, вопреки мифам Запада о «злых русских».

    Венгерский скейтбордист Лайош Петраньи, выступающий на международном турнире Grand Skate Tour 2025, поделился впечатлениями о Москве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что на Западе ошибочно считают русских людей суровыми и недружелюбными. По словам спортсмена, атмосфера столицы и отношение местных жителей поразили его добротой и открытостью.

    Петраньи отметил, что архитектура, культура и еда в Москве произвели на него сильное впечатление. По словам спортсмена, жители города оказались очень дружелюбными, а даже работники уличных кафе были необычайно вежливы.

    «Это не то, что люди рассказывали у нас о России. Это прекрасно, потому что (на Западе) все думают, что русские злые», – заявил Петраньи.

    Он также поделился, что с детства мечтал увидеть Красную площадь. Венгерский скейтбордист вспомнил, что его родители учили русский язык в школе, и в семье смотрели русские мультфильмы, что еще больше усилило его интерес к поездке в Москву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Европа пугает людей Россией.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Руководитель спасгруппы Наговицыной рассказал о крушении вертолета

    Tекст: Ирма Каплан

    Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

    «При попытке приземления на высоте 4,9 тыс. м, примерно, из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт совершил жесткую посадку, проще говоря, мы упали», – рассказал РЕН ТВ Семенов.

    Все на борту были травмированы, но смогли помочь спуститься двум альпинистам из той группы, где находилась Наговицына. Наталья, по словам Семенова, травмировалась, пытаясь спуститься с пика Победы с напарником Романом. В самом опасном месте под названием «Нож» она сорвалась, уточнил он.

    «Это острый гребень, падение с которого в левую либо в правую сторону грозит падением с двухкилометровой высоты. Это очень опасно», – добавил специалист.

    Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 15:51 • Новости дня
    Лавров и Байрамов обсудили безопасность и сотрудничество России и Азербайджана

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности, затронув политическое и гуманитарное взаимодействие.

    Министры иностранных дел России и Азербайджана провели телефонные переговоры, передает ТАСС. В сообщении пресс-службы МИД Азербайджана говорится, что Джейхун Байрамов и Сергей Лавров затронули вопросы региональной и международной безопасности, а также азербайджано-российской повестки дня.

    Обсуждались различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Сообщается, что стороны подтвердили намерение продолжать развитие двустороннего диалога.

    Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения Мехрибан Алиевой, первому вице-президенту Азербайджана.

    Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва и Баку расширили использование национальных валют в торговле, а почти 80% расчетов за первые месяцы 2025 года прошли в рублях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила важность освобождения задержанных Азербайджаном россиян для улучшения двусторонних контактов.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 19:57 • Новости дня
    В Германии призвали Европу восстановить диалог с Россией ради мира

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов.

    В интервью Die Welt Клаус фон Донаньи заявил, что без России мира в Европе не будет и подчеркнул необходимость выстраивать с ней отношения, передает РИА «Новости».

    «Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом», – отметил политик.

    Донаньи отметил, что для этого не нужно полностью разделять интересы Москвы, но важно их понимать. По его словам, Европа должна научиться вести диалог с Россией для обеспечения собственной безопасности.

    Также политик прокомментировал недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о скорейшей встрече лидеров ЕС с представителями России, отметив провал стратегии изоляции Москвы.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Президент Финляндии Александр Стубб пообещал восстановить отношения Финляндии с Россией после завершения спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 05:10 • Новости дня
    Польский наемник ВСУ рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Tекст: Ирма Каплан

    Поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    «Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: «Привет, я украинский солдат». Они взяли меня: «Давай спрячемся в норе в земле», – рассказал Флачек РИА «Новости».

    Через полчаса солдаты, которые спрятали поляка в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен.

    Флачек перешел на сторону России, служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который создан из бывших солдат ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

    Напомним, ранее Флачек рассказывал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска. До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    WSJ узнала, как Пентагон негласно мешает Киеву использовать дальнобойное оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие, сообщили источники WSJ.

    «Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, заявили официальные лица США, что ограничивает возможности Киева использовать мощное оружие в борьбе с  Москвой», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета уточняет, что процедура одобрения на высоком уровне Министерством обороны, о которой еще не сообщалось, не позволяет Украине запускать любые американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России с конца весны.

    «Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила запрет на подобное», – сообщили WSJ два официальных лица.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал  Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 05:52 • Новости дня
    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Транспортная прокуратура выясняет причины столкновения катеров в Выборгском заливе

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером субботы в акватории Выборгского залива столкнулись катера, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, которая организовала проверку.

    «23 августа 2025 года около 17 часов в акватории Выборгского залива произошло столкновение двух маломерных судов. На одном из катеров находились пассажиры. В настоящее время оба судна находятся на причале в Выборге», – сказано в сообщении ведомства.

    Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на реке Волга у острова Голодный в Самаре катер врезался в двух сапбордистов, одному из них понадобилась медицинская помощь.


    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 02:13 • Новости дня
    Попова рассказала о зафиксированных в России случаях заболевания холерой

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала 2025 года в России были зарегистрированы четыре случая холеры, завезенные из Индии.

    «В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью», – сообщила Попова ТАСС.

    Она отметила, что чаще всего люди, которые привозят из Индии холеру, не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. Она подчеркнула, что ухудшение состояния наступает очень быстро и помощь врачей становится единственным шансом на спасение.

    Глава Роспотребнадзора уточнила, что все, кто приехал в Россию с холерой, живы и здоровы в результате своевременно оказанной медпомощи.

    «Но вместе с тем в мире риски остаются, и нам нужно быть очень внимательными к своему здоровью», – предостерегла она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя обнаружение вызывающей холеру бактерии на побережье Турции, порекомендовал не испытывать судьбу поездками в страны, где выявлена болезнь.

    Комментарии (0)
    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР
    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины
    Лавров: Вышинский ощутил на себе всю жестокость киевского режима
    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине
    В Щелково задержали подозреваемых в избиении до смерти мужчины на парковке
    Житель Липецка лишился всех сбережений при покупке картошки
    Оскорблявшему русских блогеру предъявили обвинение

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Израиль открыл в Газе врата ада

    ЦАХАЛ возобновляет военную операцию против ХАМАС, выражая решимость захватить весь сектор Газа. Уже сейчас ООН оценивает положение в регионе как «катастрофический голод», но власти Израиля намерены идти до конца. Этот конец ужасен. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

