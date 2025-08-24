Нутрициолог Пырьева объяснила, почему клубника и шиповник псевдоягоды

Tекст: Ирма Каплан

«Есть псевдоягоды, например, к которым относятся шиповник, земляника, клубника… Потому что ягода завязывается из цветка, а псевдоягода может наряду с цветком при формировании плода включать и другие части», – рассказала она РИА «Новости».

Пырьева уточнила, что к псевдоягодам можно отнести арбуз, тыкву и дыню, так как ягода предусматривает более тонкую и съедобную оболочку, а у перечисленных плодов оболочка твердая.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ягода шелковица может вызвать расстройство желудка и вздутие живота, а также усугубить течение хронических заболеваний, связанных с уровнем сахара, давлением или пищеварением, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.



