До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Нутрициолог Пырьева объяснила, почему клубника и шиповник псевдоягоды
С точки зрения ботаники, плоды клубники, земляники и шиповника формируются не только из цветка, что отличает их от настоящих ягод, рассказала руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.
«Есть псевдоягоды, например, к которым относятся шиповник, земляника, клубника… Потому что ягода завязывается из цветка, а псевдоягода может наряду с цветком при формировании плода включать и другие части», – рассказала она РИА «Новости».
Пырьева уточнила, что к псевдоягодам можно отнести арбуз, тыкву и дыню, так как ягода предусматривает более тонкую и съедобную оболочку, а у перечисленных плодов оболочка твердая.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ягода шелковица может вызвать расстройство желудка и вздутие живота, а также усугубить течение хронических заболеваний, связанных с уровнем сахара, давлением или пищеварением, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.