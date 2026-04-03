ФСБ показала предназначавшуюся для теракта в Москве бомбу
Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись, на которой продемонстрирована бомба, предназначенная для организации теракта в Москве.
Как сообщили в ведомстве, устройство было заложено в багажник электроскутера, припаркованного рядом с бизнес-центром, передает РИА «Новости». Масса взрывчатки составила полтора килограмма, а внешний вид был замаскирован под обычную зарядную станцию.
По данным ФСБ, Служба безопасности Украины планировала убить высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов с помощью дистанционного подрыва. Подобная тактика, как отмечают в российской спецслужбе, была использована и при покушении на генерала Игоря Кириллова.
На опубликованном видео показан электроскутер с заложенной бомбой, а также работа саперов, которые успешно обезвредили устройство. В завершении ролика продемонстрирована конструкция взрывного устройства.
Напомним, ФСБ сорвала теракт СБУ против руководителя правоохранительных органов в Москве.
В декабре ФСБ предотвратила взрыв автомобиля офицера Черноморского флота в Севастополе.
До этого ФСБ ликвидировала в Крыму агента военной разведки Украины при попытке теракта против российского офицера.