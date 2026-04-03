ФСБ сорвала теракт СБУ против руководителя правоохранительных органов в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Сотрудники ФСБ выявили и обезвредили мощное самодельное взрывное устройство, замаскированное под зарядную станцию в багажнике электроскутера возле одного из бизнес-центров Москвы, сообщает РИА «Новости».

Взрывчатка была подготовлена Службой безопасности Украины для покушения на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

В сообщении ФСБ уточняется, что СБУ собиралась дистанционно активировать взрыв с помощью WiFi-реле системы «умный дом» и 4G-модема, а цель нападения должна была быть идентифицирована через организованное видеонаблюдение. В случае успешного осуществления теракта могло бы пострадать значительное количество гражданских лиц.

ФСБ отметила, что примененная тактика аналогична той, что была использована при подрыве генерала РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника. Ранее подобное устройство привело к гибели Кириллова и майора Поликарпова.

На месте происшествия специалисты изъяли полуторакилограммовое взрывное устройство с поражающими элементами в виде болтов и гаек. Оперативные действия предотвратили крупную трагедию среди сотрудников и посетителей бизнес-центра.

Напомним, детонация самодельного взрывного устройства привела к гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в Москве. Бомба массой около 200 г в тротиловом эквиваленте была помещена в электросамокат у подъезда жилого дома, где проживал генерал.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины.

На судебном процессе по делу о теракте двое из четырех обвиняемых признали свою вину.