Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

Tекст: Евгений Крутиков

Рано утром 17 декабря в Москве в начале Рязанского проспекта (район метро «Нижегородская») детонацией самодельного взрывного устройства были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.



Бомба с тротиловым эквивалентом около 200 г была помещена в электросамокат, который был припаркован у подъезда жилого дома, в котором проживал генерал Кириллов. В шесть утра за ним заехали на «Камри» его водитель вместе с помощником. Бомба сработала в момент, когда Кириллов выходил из подъезда, а помощник придерживал ему дверь. Оба скончались на месте, водитель, как сообщается, выжил. Возможно, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Следственный комитет квалифицировал преступление по статье «теракт». Следственные действия по горячим следам будут вестись по стандартному полицейскому алгоритму: изучение остатков взрывного устройства, камер видеонаблюдения, а также самоката (кому принадлежал), поквартирный опрос, выявление свидетелей, экспертизы и тому подобное.

Следы остаются всегда. Кроме того, совершенно ясно, что за генералом Кирилловым велась слежка, поскольку преступники точно знали его место жительства и распорядок дня. К сожалению, найти адрес даже крупного чиновника в наше время несложно, достаточно взломать базу данных какой-нибудь службы доставки.

Некоторое время назад Кириллов говорил, что «его уже предупредили о том, что охота на него началась» – возможно, генерал чувствовал, что за ним следят. Анализ массива данных видеонаблюдения и опрос свидетелей наверняка скоро выявят круг подозреваемых, которые находились за последнее время рядом с домом генерала.

Начальник войск РХБЗ регулярно выступал с брифингами по вопросам оружия массового уничтожения. На последнем брифинге он, в частности, озвучивал данные о возможной подготовке Киева к производству «грязной» атомной бомбы. Ранее особое внимание уделялось американским биолабораториям на Украине и не только там, причем генерал Кириллов озвучивал большой массив фактов, включая фамилии сотрудников этих секретных учреждений. В результате его личность привлекала к себе внимание западных СМИ.

Стоит иметь в виду, что в состав войск РХБЗ входят подразделения, наводящие ужас на противника в зоне спецоперации – тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», «Буратино», «Тосочка» и совсем новый «Дракон». В разработке этого вида тяжелого вооружения участвуют несколько НИИ, административно закрепленных за РХБЗ. И такого рода террористический акт очень похож по мотиву именно на практику деятельности украинских спецслужб.

Собственно говоря, на Западе уже открыто указали на это. Заказчики убийства Игоря Кириллова известны – это военно-политическое руководство Украины, заявил и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Украина – террористическое государство, и практика подобного рода убийств взята ей на вооружение давно, еще с 2014 года. Запад политически закрывает на это глаза, западные спецслужбы активно сотрудничают со спецслужбами Украины – а значит, содействуют и поощряют организацию подобного рода преступлений.

Если заказчики, как указал Дмитрий Медведев, военно-политическое руководство киевского режима, то кто мог быть исполнителем? Скорее всего, это не засланные с Украины диверсанты. Чаще всего для подобных операций украинские спецслужбы находят маргинализованных или экстремистски настроенных персонажей внутри России и вербуют их удаленно.

Предотвратить подобные теракты в зародыше можно путем внедрения российской агентуры в Киеве, в специфические подразделения ГУР и СБУ. Важна и профилактическая работа в России в специфических группах риска, где как раз и концентрируются маргиналы и экстремисты: радикально-либеральные кружки студенчества, лица со связями на Украине и некоторые другие, включая уголовную среду. Это сложнейшая работа разведки и контрразведки с неочевидным результатом.

К сожалению, цели таких террористических действий украинских спецслужб, как правило, доступны. Киевский режим атакует тех, на кого технически способен напасть.

Возможно, Кириллов был выбран украинскими спецслужбами в качестве мишени именно потому, что показался для них простой целью. У начальника войск РХБЗ не было специально приставленной госохраны. Его помощник и водитель, скорее всего, не были подготовлены к охранной деятельности – по крайней мере, в той степени, как подготовлены сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).

Кроме того, чтобы оценить потенциальные угрозы в такой обстановке, надо обладать специфическим опытом и навыками. Да, в заснеженной Москве одинокий электросамокат выглядит странно, но в целом такие транспортные средства примелькались. Надо быть профессионалом очень высокого уровня с оттенком паранойи, чтобы рассмотреть в нем угрозу. Скорее уж превратившиеся в сугробы машины вокруг могли быть потенциальной бомбой. Их, кстати, потом долго обследовал специальный робот.

Уровень и качество личной защиты людей такого государственного уровня, каким был генерал Кириллов, определяется ведомственными инструкциями. Они были написаны десятилетия назад, в мирное время. При этом данное «боевое расписание» привязано к формальным обстоятельствам, в частности, к распределению государственных служащих по классам. Усиленная госзащита силами ФСО полагается прежде всего чиновникам высшего уровня. Даже секретоносители уровня генеральных конструкторов особо важных оборонных НИИ не имеют такого рода защиты.

Генерал Кириллов жил в обычной московской многоэтажке в не самом престижном районе столицы. Территория вокруг его дома в целом не приспособлена для организации эффективной охраны.

Подъезд выходит прямо на улицу, нет огороженного внутреннего двора или даже шлагбаума. А рядом удобные пути отхода – переполненный торговый центр и станции метро.

Никто не говорит, что высших чиновников и генералитет надо перевести на казарменное положение и поселить на огороженной территории. Однако в том, как устроено место жительства целого руководителя особого рода войск, налицо уязвимость перед террористической угрозой. В реалиях СВО правила безопасности важных для государства фигур, составленные в мирное время, выглядят устаревшими.

Возможно, при предоставлении служебных квартир государственным служащим такого уровня стоит по-новому учитывать обстоятельства, связанные с вопросами безопасности. Имеет значение не только то, как обустроено место жительства, но и внедрение других мер безопасности, в том числе касающихся транспорта и распорядка дня охраняемого лица. То же касается соблюдения так называемой «информационной гигиены» (недопущения утечки личных данных), некоторых аспектов бытового поведения охраняемого лица.

Все эти меры, конечно, тоже не дадут стопроцентных гарантий. Однако они понизят вероятность успеха возможного теракта – и реализовать их гораздо проще, чем готовить и засылать агентуру в террористические спецслужбы киевского режима.